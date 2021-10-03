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Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (3 Ekim yurtta hava durumu)

03.10.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için sarı uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin 3 Ekim verilerine göre yağışların Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması, Güneydoğu Anadolu ile Van’ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde ise rüzgarın hızını 85 km'ye kadar çıkarması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (3 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 85 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Genellikle kuzeyli, ülkemizin güney ve güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu ile Van’ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI UYARI

Meteoroloji, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkâri için sarı uyarıda bulundu.

METEOROOJİ3

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

3 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
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