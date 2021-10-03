Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (3 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Genellikle kuzeyli, ülkemizin güney ve güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu ile Van’ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkâri için sarı uyarıda bulundu.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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