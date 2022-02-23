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Meteoroloji’den son dakika fırtına uyarısı geldi

23.02.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu uyarısına göre Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de şiddetli fırtına bekleniyor. Öte yandan bir çok bölgede akşam saatlerinde şiddetli yağış beklendiği de açıklandı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Meteoroloji’den son dakika fırtına uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği beklenen rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği öngörülen rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de yarın öğle saatlerinde kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren de güneyinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda da rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BİR ÇOK BÖLGE İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Ardahan dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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