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Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Nisan yurtta hava durumu)

02.04.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Nisan verilerine göre Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da, Ege'de ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HIZI 80 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (60-80 Km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara (Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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