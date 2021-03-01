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Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Mart hava durumu)

01.03.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevreleri için yağışlı hava uyarısında bulundu. Yağışların Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra Avrupa'da, akşam saatlerinden sonra il genelinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

1 MART 2021 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu

RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul

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