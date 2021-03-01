Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu