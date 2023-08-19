Meteoroloji'den yeni uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Sıcaklıklar düşecek mi?

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Bugün Marmara'da rüzgarın, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği açıklandı.

SICAKLIKLAR YARIN DÜŞÜYOR

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Basra alçak basıncının etkisiyle yurdun iç kesimleri ve doğusunda yükselen sıcakların ise yarın saat: 17.00'den sonra düşmeye başlaması bekleniyor.

ORHAN ŞEN: SICAKLIKLAR PEK İNECEK GİBİ DEĞİL

Prof. Dr. Orhan Şen'in CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalar şöyle:

Sıcaklar pek inecek gibi değil. Rekor kıracak bir sıcak olacak mı belli değil. Sıcak hava dalgaları devam edecek. Bugün İç Anadolu ve İç Ege'de sıcaklıklar devam edecek. Ankara'da 38, Denizli, Uşak, Manisa da 40'ın üzerinde sıcaklıklar var. Hafta sonu devam edecek. Pazartesi gibi buralarda da sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek.

Sıcaklar pek inecek gibi değil. Rekor kıracak bir sıcak olacak mı belli değil. Sıcak hava dalgaları devam edecek. Bugün İç Anadolu ve İç Ege'de sıcaklıklar devam edecek. Ankara'da 38, Denizli, Uşak, Manisa da 40'ın üzerinde sıcaklıklar var. Hafta sonu devam edecek. Pazartesi gibi buralarda da sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek.

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Ama salı günü yeni bir sıcak hava dalgası gelecek. Ege ve Antalya civarını etkileyecek gibi görünüyor. Burada sıcaklıkların 7-8 derece yukarıda olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru da Marmara'yı içine alacak. Yani İstanbul, yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak.

KURAKLIK TEHLİKESİ

Neredeyse bazı bölgelerimizde yağışlar sıfır. Dolayısıyla çok kurak bir yaz ayı geçiriyoruz. Sizler gençsiniz ama yaşlılar daha iyi bilirler, "Susuz yaz" diye bir Film vardı. Susuz bir yazı geçirdik. Şu an bu susuzluk illeri tedirgin etmiyor ama ileride umarım etmez.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıkların ise şöyle olacağı bildirildi:

ANKARA: 38, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 31, Az bulutlu, rüzgarlı.

BURSA: 35, Az bulutlu ve açık.

EDİRNE: 35, Az bulutlu ve açık.

DENİZLİ: 40, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 34, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 38, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 38, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 35, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 34, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 31, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.

KARS: 28, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 30, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 38, Az bulutlu ve açık.

VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 42, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık.



