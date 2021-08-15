HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji il il sıraladı! Doğu Karadeniz için sel ve heyelan uyarısı

Meteoroloji il il sıraladı! Doğu Karadeniz için sel ve heyelan uyarısı

15.08.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden sonra Doğu Karadeniz için de kritik uyarı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi. Bölgede sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Meteoroloji il il sıraladı! Doğu Karadeniz için sel ve heyelan uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Korku ve üzüntüye kalbi dayanmadı! Ağrı'da sel suları köyü bu hale getirdiKorku ve üzüntüye kalbi dayanmadı! Ağrı'da sel suları köyü bu hale getirdi

SEL, SU BASKINI VE HEYELAN UYARISI

Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, Bakan Karaismailoğlu’nun helikopteriyle tahliye ediliyorVatandaşlar, Bakan Karaismailoğlu’nun helikopteriyle tahliye ediliyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı! Korkunç gece: 20 ölü, 79 yaralı!
Vatandaşlar, Bakan Karaismailoğlu’nun helikopteriyle tahliye ediliyorVatandaşlar, Bakan Karaismailoğlu’nun helikopteriyle tahliye ediliyor
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Aşıya teşvik kampanyası: Aşını ol altını al

Aşıya teşvik kampanyası: Aşını ol altını al

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

Sel böyle geldi: Götürdü köprüyü, kaçın

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

"Seni bulacağız" dediler! Canlı yayında kendi haberini okudu

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Skandal görüntü! Hakim, yargıladığı sanıkla içki masasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.