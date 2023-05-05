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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından... Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

05.05.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi Tekirdağ açıklarında bekledi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından... Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra bu sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz etkili oluyor. Poyraz sebebiyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında oluşan dalgalar zaman zaman iç kesimlere kadar vurmaya başladı.

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KÜÇÜK BALIKÇILAR DA TEKNELERİNİ RIHTIMA BAĞLADI

Öte yandan, fırtınayla birlikte oluşan poyraz nedeniyle çok sayıda küçük balıkçı, teknesini Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı’nda rıhtıma bağlayarak fırtınanın dinmesini bekliyor. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemi de Tekirdağ açıklarında demirledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Tekirdağ poyraz

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