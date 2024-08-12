Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Bugün beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bugün (Pazartesi) beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12 AĞUSTOS PAZARTESİ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE 21°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

AFYONKARAHİSAR 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 26°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Az bulutlu

ISPARTA 20°C, 33°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 30°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezi kısa süreli, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 34°C

Az bulutlu

VAN 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık