HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış bekleniyor!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
12.08.2024 09:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her gün yayımlanan hava durumu raporunda 12 Ağustos (bugün) için 3 bölgeye sağanak yağış uyarısında bulundu. O bölgelerde yaşayan vatandaşların hava durumu uyarılarını dikkate alarak işlerini tamamlamaları önerildi.

Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Bugün beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bugün (Pazartesi) beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12 AĞUSTOS PAZARTESİ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

AFYONKARAHİSAR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu

ISPARTA 20°C, 33°C
Az bulutlu

met2

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 30°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezi kısa süreli, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu

VAN 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

yagis

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış
En Çok Okunan Haberler
Mersin'de 'yol verme kavgası' silahlı çatışmaya döndü: 3 ölü, 5 yaralı

Mersin'de 'yol verme kavgası' silahlı çatışmaya döndü: 3 ölü, 5 yaralı

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı! Açıklamalar peş peşe geldi

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktı! Açıklamalar peş peşe geldi

Taraftar 'istifa' dedi, Avcı'dan anında yanıt geldi!

Taraftar 'istifa' dedi, Avcı'dan anında yanıt geldi!

Arda Turan ilk Süper Lig maçında çılgına döndü, direkt kırmızı kart gördü!

Arda Turan ilk Süper Lig maçında çılgına döndü, direkt kırmızı kart gördü!

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Delegeleri işaret ederek açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Delegeleri işaret ederek açıkladı

Ahmet Davutoğlu'ndan 'AK Parti' talimatı

Ahmet Davutoğlu'ndan 'AK Parti' talimatı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.