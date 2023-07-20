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Meteoroloji uyardı, İstanbul, Ankara, İzmir... Vatandaşlar dikkat! Yeniden geliyor: 'En sıcağı olabilir'

20.07.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul başta olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alan aşırı sıcaklar geri geliyor. Türkiye, batıdan itibaren yeni bir sıcak havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların 8 derece artması beklenirken cuma günü termometrelerin İstanbul'da 38 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı, İstanbul, Ankara, İzmir... Vatandaşlar dikkat! Yeniden geliyor: 'En sıcağı olabilir'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarını tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin bildirildiği raporda "Halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." denildi.

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İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C);

Ankara : 32-36

İstanbul : 32-37

İzmir : 37-40

Edirne : 38-42

Çanakkale : 34-40

Muğla : 39-41

Adana : 35-40

Antalya : 39-45

Kayseri : 31-36

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

BU SAATLERE DİKKAT!

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronoik rahatsılığı olanlara, yaşlılara ve çocuklara günün en sıcak saati olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması uyarısında bulunuldu.

"EN SICAĞI OLABİLİR"

Perşembe gününden itibaren aşırı sıcakların etkili olacağını belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cuma günü İstanbul'un 38 dereceyi göreceğini söyleyen Çalışkan, "Rüzgarların zayıflaması ve sıcaklıkların artmasıyla İstanbul'da aşırı sıcaklar etkili olacak" dedi.

Çanakkale'nin 40, Aydın'ın 42, İzmir'in 39, Antalya'nın 41 ve Ankara'nın 35 dereceleri göreceğini söyleyen Çalışkan, "Gün içinde mümkün olmadıkça güneşten sakınmak gerekiyor" diye konuştu.

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