Meteoroloji uyarmıştı... Cadde ve sokaklar göle döndü! Yol trafiğe kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapmış ve öğle saatlerinden itibaren Osmaniye çevrelerinde, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri beklendiğini duyurmuştu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış aniden bastırdı ve aralıksız devam etti. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ile kaplanırken bazı iş yerlerini de su bastı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Cemalpaşa Mahallesi’nde yaklaşık yarım metrelik su birikintisinin oluştuğu Kadirli-Sumbas yolu trafiğe kapandı. Şehir merkezindeki Kamil Kara Bulvarı ve Osmaniye yolunda da su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kadirli Belediyesi ekipleri su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. (İHA)



