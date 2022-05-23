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  4. Meteoroloji uyarmıştı... Cadde ve sokaklar göle döndü! Yol trafiğe kapandı

Meteoroloji uyarmıştı... Cadde ve sokaklar göle döndü! Yol trafiğe kapandı

23.05.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yarım metrelik su birikintisinin oluştuğu Kadirli-Sumbas yolu ise trafiğe kapandı.

Meteoroloji uyarmıştı... Cadde ve sokaklar göle döndü! Yol trafiğe kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapmış ve öğle saatlerinden itibaren Osmaniye çevrelerinde, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri beklendiğini duyurmuştu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış aniden bastırdı ve aralıksız devam etti. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ile kaplanırken bazı iş yerlerini de su bastı.

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YOL TRAFİĞE KAPANDI

Cemalpaşa Mahallesi’nde yaklaşık yarım metrelik su birikintisinin oluştuğu Kadirli-Sumbas yolu trafiğe kapandı. Şehir merkezindeki Kamil Kara Bulvarı ve Osmaniye yolunda da su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kadirli Belediyesi ekipleri su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Osmaniye
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