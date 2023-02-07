Meteoroloji uzmanı süre verip uyardı: Sıcaklık eksi dereceye düşecek! Depremden etkilenen 10 şehirde hava durumu...

Deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 7 Şubat 2023 hava durumu vatandaşlar tarafından merak edildi. Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da hava sıcaklıklarının düşeceği belirtildi. İşte 7 Ocak 2023 Salı günü depremden etkilenen 10 şehirde hava durumu...

DEPREM BÖLGELERİNDE HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ AÇIKLADI!

Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin etkisini gösterdiği 10 ilde çetin kış şartları görevliler ve depremzedeleri zorluyor.

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, “Depremin meydana geldiği Kahramanmaraş ve çevre illerde dondurucu soğuk hava ve kar yağışı aralıklı olsa da devam edecek” dedi ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bugün havanın çok bulutlu ve ara ara kuvvetli olmak üzere kar yağışlı olacağı ifade edildi.

Yayımlanan bilgilere göre Kahramanmaraş'ta ön görülen en düşük hava sıcaklığı 0, en yüksek hava sıcaklığı ise 3 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Öte yandan ülke genelinde çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği aktarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA HAVA DURUMU

Kahramanmaraş'ta bugün hava çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 1 ve en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

GAZİANTEP'TE HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Gaziantep'in çok bulutlu olması beklenirken ara ara kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı rüzgar bekleniyor. En düşük hava sıcaklığının 1 en yüksek hava sıcaklığının ise 4 derece olacağı aktarıldı.

HATAY'DA SON DURUM

Hatay'da çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Hatay'da en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları ise 4/10 olarak açıklandı.

OSMANİYE'DE YAĞMUR VE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4 / 11

MALATYA'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceği, sıcaklıkların ise en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 1 derece, çarşamba parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 7 , en yüksek sıcaklığın sıfırın altında 3 derece, perşembe ve cuma parçalı ve az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 11, en yüksek sıcaklık sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor

DİYARBAKIR'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI!

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Güney 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 3

RÜZGAR, KİLİS'TE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgar Kuzey 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2 / 6

ŞANLIURFA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgar Kuzeybatı15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/7

ADANA'DA HAVA DURUMU

Çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4/11

ADIYAMAN'DA SON DURUM

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Kuzeybatı 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları: 1 / 3

