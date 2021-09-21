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Meteoroloji uzmanından İstanbul'a "mont", Karadeniz'e "sel" uyarısı

21.09.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hava sıcaklığında 10-12 derece düşüş yaşanacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Karadeniz bölgesi için de sel uyarısında bulundu. Özdemir, "İstanbul'da perşembe günü, 10 ile 12 derece arasında sıcaklık düşmeleri yaşanacak. Bağışıklık sistemi düşük ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin dikkat etmesi lazım" dedi. Özdemir, "Çarşamba ve perşembe günleri Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde vatandaşların dikkatli olması lazım. Sel olabilir" dedi.

Meteoroloji uzmanından İstanbul'a "mont", Karadeniz'e "sel" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da soğuk cephe geçişiyle, sıcaklık 10-12 derece arasında düşecek. Kentteki bazı ilçelerde ise yağmur bekleniyor. Uzmanlar ise ani hava değişikliği nedeniyle vatandaşların hava durumuna göre giyinmesinde fayda olacağını belirtirken, Karadeniz bölgesinde bulunan Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların da sel nedeniyle dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

"SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVALAR SERİNLEMEYE BAŞLAYACAK"

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, İstanbul'da hava sıcaklıklarının bugün yüksek seyrettiğini ifade ederek, "Şu anda Marmara ve Karadeniz Bölgesi'ne kadar uzanan bir alçak basınç sistemi var. Rüzgarlar güney yönünden geldiği için hava sıcaklıkları fazla. Nem de fazla olduğu için hissedilen sıcaklıklar 30 derece civarında görünüyor. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar kuzey üzerinden gelecek. Havalar soğumaya başlayacak. Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde havalar serinlemeye başlayacak. Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düşecek. Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde de hava soğuyacak. Ancak Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yağış beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİ KARADENİZ BÖLGESİ'NDE SEL OLABİLİR"

Sıcaklıkların düşmesiyle kronik rahatsızlığı ve bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin dikkat etmesi gerektiği uyarısını yapan Dr. Özdemir, "Sıcaklar Türkiye genelinde daha çok Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde düşecek. Salı günü hava serinliyor. Çarşamba gününden itibaren ise hava soğumaya başlayacak. Perşembe günü de İstanbul için hava sıcaklığı 10 derece kadar düşecek. Hava durumunu takip ederek dışarı çıkmak gerekiyor. Çarşamba ve perşembe günleri Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması lazım. Sel uyarısı olabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine ve uyarılarına dikkat etmek lazım. Kışa giriyoruz. Cumartesi gününden itibaren hava mevsim normallerine geri dönecek. Ancak salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri dikkat edelim. Hava sıcaklıklarında 10 ile 12 derece arasında bir azalma bekliyoruz." diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sel
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