HABER

Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 15:52 | Son Güncelleme

Bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı.

Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla başlatıldığı öğrenildi.

DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde." açıklamasında bulunmuştu.

METİN AKPINAR NE DEMİŞTİ?

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler... Adnan Menderes Rusya ile görüşecekti ihtilal oldu. Süleyman Demirel kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına..." ifadesini kulanmıştı.


PARTNER4 saatlik alışveriş4 saatlik alışveriş
Milli Piyango kuyruğu havadan böyle fotoğraflandıMilli Piyango kuyruğu havadan böyle fotoğraflandı
Belediye başkanı aday adayı, kanserle mücadele ederken seçim çalışması yapacakBelediye başkanı aday adayı, kanserle mücadele ederken seçim çalışması yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Metin Akpınar Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 20 yorum
bu ülkede sanatci denen bir kitle yok artik,ya saraya kul oldu ya da sicak evinden disari adim atmiyor,rahatini feda edecek adam kalmadi ülkede,dün Atatürkcülük vardi bugun tayyipcilik cikti.sanatcilar konusmaktansa keyiflerini bozmamayi tercih ettiler,bugüne gelmemizde onlarin cok hatasi var.maalesef gec kaldiniz.bu ülke yalama tayyipcilerle doldu.
Gezi'de; "gösteriler bir hafta daha sürerse ,NATO Türkiye'ye operasyon yapacakmış..DİRENİN!"diyen Milliyeti belirsizler havlasın dursun İt ürür Kervan yürür
ülkede kağıt üzerine demokrasi var görünüyor ! fakat gerçek hayatta tek bir düşünce bile yazsan içeri atıldığın için dikta yönetimi var ! hapislerde masum hırsızlık yapmamış,adam öldürmemiş binlerce vatandaş var! Allahı kandıramayız! sahtekar müslüman görünümlü yahudiler Allah herşeyi görüyor! Allahu ekber
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (İstanbul için kar uyarısı)

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü!

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü!

Kılıçdaroğlu: Kubilay'ı katleden zihniyete karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

'Kubilay'ı katleden karanlık zihniyet...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.