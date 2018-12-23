Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla başlatıldığı öğrenildi.

DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde." açıklamasında bulunmuştu.

METİN AKPINAR NE DEMİŞTİ?



Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler... Adnan Menderes Rusya ile görüşecekti ihtilal oldu. Süleyman Demirel kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına..." ifadesini kulanmıştı.



