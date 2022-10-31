Metin Feyzioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu'nun hayatı!

Metin Feyzioğlu, 31 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. KKTC Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu'nun atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Metin Feyzioğlu'nun biyografisi...

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 tarihinde Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul'da doğdu.

2013 senesinden beri Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Eski TBB Başkanı Turhan Feyzioğlu’nun torunudur.

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu’nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya gelmiştir. Annesi ise doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinilmiş ve Ankara’da onlar tarafından yetiştirilmiştir.

Metin Feyzioğlu, TED Ankara Koleji’ni 1986 tarihinde bitirmiştir. Sonrasında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olmuştur. 1991 yılında Ankara Barosu’na kayıt olmuştur. 1992 senesinde tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının sonrasında 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atanmıştır. Columbia Üniversitesi’nde hukuk İngilizcesi sertifikasını almıştır. 2002 senesinde Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olmuş ve bu görevi bir yıl sürdürmüştür.

1991 senesinden beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu’nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58’ini alarak başkanlığa seçilmiştir. 62. Olağan Genel Kurulu’nda oyların %60’ını alarak tekrar seçilmiştir.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209’unun oyunu almış ve 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği’nin 8. başkanı seçilmiştir ve parti meclisi üyeliğinden istifa etmiştir.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Büyükelçilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Arslan, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar, merkeze alındı.

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Begeç, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Elif Kurşunlu, Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Öztürk, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Şen, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkinler Genel Müdürlüğüne Hasan Ünsal atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan göreve atama ve görevden alma kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevden alındı. Onların yerlerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olarak Enver Usca, Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi olarak da Bülent Murat Haholu atandı.

Yayımlanan diğer kararlara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Bölge Müdürlüğüne Esen Diler, Bursa Bölge Müdürlüğüne Ali Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Bölge Müdürlüğüne Mücahit Taşkın, Samsun Bölge Müdürlüğüne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık'ın ataması yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Levent Kenan Kibar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Kamil Işık, Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Özgür Semiz, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Onur Kızılkaya getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Gökhan Bahçecik, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Haluk Yıldız, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hakan Demir, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ahmet Saraç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Zekeriya Şentürk, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne de Adem Bacanlı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Murat Süt'ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Soykan'ın ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

Kaynak: AA-İHA



