SON DAKİKA I Metin Gürcan hakkında flaş gelişme! İddianame iade edildi

Son dakika haberi: Casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianamede 20 yıl hapis cezası istenmişti.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, DEVA Partisi Kurucu Üyesi, emekli asker Metin Gürcan hakkında “casusluk” suçundan hazırlanan iddianameyi, savcılığa iade etti.
Metin Gürcan ifadesinde, casusluk suçlamalarını kabul etmediğini, emekli olduktan sonra askeri ve jeo-stratejik analizler yaptığını, açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söyledi.