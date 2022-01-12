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  4. SON DAKİKA I Metin Gürcan hakkında flaş gelişme! İddianame iade edildi

SON DAKİKA I Metin Gürcan hakkında flaş gelişme! İddianame iade edildi

12.01.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame, bazı usul eksikleri nedeniyle savcılığa iade edildi.

SON DAKİKA I Metin Gürcan hakkında flaş gelişme! İddianame iade edildi

Son dakika haberi: Casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianamede 20 yıl hapis cezası istenmişti.

İDDİANAME İADE EDİLDİ

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, DEVA Partisi Kurucu Üyesi, emekli asker Metin Gürcan hakkında “casusluk” suçundan hazırlanan iddianameyi, savcılığa iade etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Metin Gürcan ifadesinde, casusluk suçlamalarını kabul etmediğini, emekli olduktan sonra askeri ve jeo-stratejik analizler yaptığını, açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söyledi.


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