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  4. Metrobüs yaya çarptı: 1’i metrobüs içinde olmak üzere 2 yaralı

Metrobüs yaya çarptı: 1’i metrobüs içinde olmak üzere 2 yaralı

16.07.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar-Büyükçekmece istikametinde ilerleyen metrobüs, tellerden atlayarak karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada metrobüs içinde bulunan bir yolcu ile birlikte iki kişi yaralanırken, metrobüs hattında yoğunluk oluştu.

Metrobüs yaya çarptı: 1’i metrobüs içinde olmak üzere 2 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Metrobüs Haramidere Sanayi Durağı Büyükçekmece istikametinde yaşandı.

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METROBÜS HATTINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Büyükçekmece istikametinde ilerleyen metrobüs, yolun karşısına geçmek için tellerden atlayan bir şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan şahısla birlikte, bir yolcuda metrobüs içinde savrularak yaralandı. Kaza sonrasında sürücü sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kaza sonrası olay yerine gelen hat görevlileri metrobüs trafiğinin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza nedeniyle metrobüs hattında yaşanan yoğunluk, yaralıların ve kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası metrobüs İstanbul
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