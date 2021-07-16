Şehirler arası yolculuk yapacaklara Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarında Kovid-19'a karşı yapılması gerekenler yer aldı.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

Araca binerken ve araçtan inerken en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin belirtildiği videoda, yolculuk süresince maskenin çıkarılmaması uyarısında bulunuldu.

Videoda, araçlarda mümkün olduğunca az yere dokunulması gerektiği ifade edilerek şu uyarılara yer verildi:



"Yanınızda alkol içerikli el antiseptiği bulundurun. Ellerinizi yıkayamadığınız durumlarda bu el antiseptiğini kullanın. Yolculuğunuz 2 saatten kısa sürecekse su hariç hiçbir şey yiyip içmeyin. Müzik ve televizyon yayını olan araçlarda kendinize ait kulaklık kullanın."

Otobüs, tren, uçak gibi şehirler arası toplu taşıma araçlarında COVID-19'dan korunmak için dikkat etmeniz gerekenler ???? pic.twitter.com/toxz8XvgxP — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) July 16, 2021



