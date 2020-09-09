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Metrobüs yoğunluğu korkutuyor! 'Sefer sayısını artırın'

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 10:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle endişe içinde toplu ulaşım kullanan onlarca yolcu, yoğunluktan dert yandı. Pek çok kişinin ayakta yolculuk yaparak sosyal mesafeyi hiçe saydığı metrobüslerle ilgili istekte bulunan vatandaşlar, sefer sayılarının artırılmasını beklediklerini söyledi.

Metrobüs yoğunluğu korkutuyor! 'Sefer sayısını artırın'

İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda yine yoğunluk yaşandı, otobüs, tramvay ve metrobüste ayakta yolculuk yapanlar, koronavirüs nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, sefer sayılarının artırılmasını istediler. Cevizlibağ’da metrobüsler, otobüsler ve tramvaylar durakları ile Cevizlibağ üst geçidindeki yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

Yolcular da kalabalıktan şikayetçi, sefer sayılarının artırılmasını talep ediyor. Otobüsten inen Nur Çiçek kalabalığa isyan etti. Çiçek, “Şu otobüsün haline bakar mısınız? Otobüs dopdolu ama kovid var. Bu kovid otobüste aralarda mı saklanacak? Otobüsler dopdolu ama kısıtlama var sözde. İnsanlar burada işe gidiyorlar, hiç kimse burada gezmeye çıkmıyor. Ben de dahil olmak üzere herkes işe gidiyor. Otobüsüm 20 dakikada bir geçiyor, hiçbir fark yok. Kovid’ten korunmak için önlem almak istiyorsunuz, sefer sayılarını yükseltmek lazım.” dedi.

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Metrobüsten inen Süheyla Yılmaz da “Ben Avcılar’da biniyorum, Avcılar’da 10 dakika sıra bekliyorum 'boş metrobüs gelsin de oturayım' diye. Bunun için daha erken kalkıp daha erken durakta bulunmak zorunda kalıyorum. Sefer sayılarının azaltılmış olması bizim için çok kötü oldu” dedi.

havadan-fotograflarla--cevizlibag-duraklarinda-yogunluk...-yolcular-sefer-sayilarinin-artirilmasini-istedi-_2597_dhaphoto1

Bir başka yolcu ise “Metrobüs biraz kalabalık, ayakta yolcu var. Sefer sayıları biraz artsa iyi olur” diye konuştu.

DHA

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