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  4. Metroda korku dolu anlar! Herkes seferber oldu, facianın eşiğinden dönüldü

Metroda korku dolu anlar! Herkes seferber oldu, facianın eşiğinden dönüldü

21.04.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da metrodan inerken ayağı kapıya sıkışan yolcu, metrelerce yerde sürüklendi. İstasyondakiler kadını kurtarmak için seferber olurken makinistin durumu fark etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Metroda korku dolu anlar! Herkes seferber oldu, facianın eşiğinden dönüldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da facianın eşiğinden dönüldü. Metrodan inerken ayağı kapıya sıkışan yolcu, metronun hareket etmesiyle metrelerce yerde sürüklendi. İstasyondakiler kadını kurtarmak için seferber olurken makinistin durumu fark etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

AYAĞI KAPIYA SIKIŞTI, YERDE SÜRÜKLENDİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Yaroslavl metro istasyonunda metrodan inen bir kadının ayağı kapıya sıkıştı. Kadın kapıyı açmaya çalışırken platforma düştü, yardımına ise çevredekiler koştu. Kadının ayağının sıkışan yerden kurtarılması için yoğun çaba harcanırken, metronun hareket etmesiyle büyük korku yaşandı. İstasyondakiler kapıya vurarak metronun hareket etmesini önlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ayağı sıkışan kadın metronun hareket etmesiyle platformda sürüklenmeye başladı. Makinistin bir süre sonra durumu fark ederek metroyu durdurmasıyla muhtemel facianın önüne geçildi. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya
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