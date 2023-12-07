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Metruk binada cesedi bulunmuştu... İntikam cinayeti çıktı! Kardeşinin yerine öldürülmüş

07.12.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Adana’da tek başına yaşadığı metruk binada cesedi bulunan Aşkın Kaya’nın (29), tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kaya’nın intikam cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kaya'nın kardeşi Emrah Kaya (25) cezaevinde olduğu için, husumetlilerinin Aşkın Kaya'yı hedef aldığı öğrenildi. Aşkın Kaya’yı öldürdüğü belirlenen Yasin Saydam (30), Kocaeli’de yakalanarak tutuklandı. İşte detaylar...

Metruk binada cesedi bulunmuştu... İntikam cinayeti çıktı! Kardeşinin yerine öldürülmüş

Dehşete düşüren olay, 5 Eylül günü Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Aşkın Kaya’nın yaşadığı metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine komşuları, polise ihbarda bulundu. Eve giren ekipler, Kaya’nın çürümeye başlamış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından şüpheli ölüm olarak değerlendirilen Kaya’nın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopside Kaya’nın, 2 Eylül’de başından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

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CİNAYETİ ÖZEL EKİP AYDINLATTI

Olayın aydınlatılması için Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada 8 Haziran 2022’de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle Muhammet Saydam’ın, Kadir Tunç tarafından öldürüldüğünü, Aşkın Kaya cinayetinin de bu nedenle işlenmiş olabileceğini değerlendirdi. Kaya’nın, ‘kasten yaralama’ suçundan cezaevinde olan kardeşi Emrah Kaya’nın, olay günü Saydam ile katili Kadir Tunç’u barıştırma bahanesiyle buluşturduğu belirlendi. Saydam ailesinin, Muhammet Saydam’ın öldürülmesinden Emrah Kaya’yı sorumlu tuttuğu, cezaevinde olması sebebiyle ağabeyi Aşkın Kaya’nın öldürüldüğü öne sürüldü.

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BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, cinayetin yaşandığı bölge ve güzergahta incelediği bin saatlik kamera görüntüsü ışığında, Aşkın Kaya’yı evinde öldürdüğü belirlenen Saydam’ın ağabeyi Yasin Saydam’ı takibe aldı. Şüphelinin, olaydan hemen sonra Kocaeli’ye kaçtığı ve sahte kimlik kullandığı saptandı. Polis, cinayet şüphelisi Saydam ile ona yardım ettiği öne sürülen kuzeni Berat S., arkadaşı Mehmet Şirin U. ile 6 akrabasını teknik takiple tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

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CİNAYETİ REDDETTİ, TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden Yasin Saydam, cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından ‘kan gütme saikiyle adam öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen Yasin Saydam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Berat S. ve Mehmet Şirin U. adli kontrol şartı, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana intikam metruk bina
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