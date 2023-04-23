HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metruk binanın üstünde korkutan otopark! 'Burası çökse ne olacak?'

Metruk binanın üstünde korkutan otopark! 'Burası çökse ne olacak?'

23.04.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Cihangir Caddesi'ndeki metruk binanın üst katı otopark oldu. Mahalleli, üzerine birden fazla otomobil park edilen terk edilmiş binanın çökmesinden korkuyor. Mahallede yaşayan Zafer Çelikol, "2-3 gün önce Karaköy'de bir bina çöktü. Burası da çökse ne olacak? Belediye yetkilileri gelip ‘Buraya park edemezsiniz’ diyemez mi?" dedi. Otoparkı işlettiği iddia edilen kişi ise, "O bina dolgu, 3 senedir araç park ediyoruz. Otopark ve oto yıkama alanı. Tehlikeli görünüyor ama değil" diye konuştu.

Metruk binanın üstünde korkutan otopark! 'Burası çökse ne olacak?'

Beyoğlu'ndaki Cihangir Caddesi'nde bulunan metruk bina üstü otopark yapıldı. Çevre sakinleri eski ve bakımsız olduğu görülen binanın olası çökme riskinden dolayı endişe duyuyor. Yayaların yoğun şekilde kullandığı bir merdivenin üst kısmındaki binanın üzerindeki otoparkta, araçların düşme riskine karşı önlem alınmaması da dikkat çekti. Yoldan geçenler binanın üstündeki otoparkın fotoğraflarını ve videolarını çekiyor. Öte yandan mahalle sakinleri ise yetkililerin önlem almasını beklediklerini söyledi. Otoparkı işlettiği iddia edilen kişi görüntü alınmasına tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

021712cf2bc9551acd0a2e5582aa9a0d

"BİNA DOLGU, TEHLİKELİ GÖRÜNÜYOR AMA DEĞİL"

Otopark'ın İşlettiği iddia edilen kişi, "O bina dolgu, 3 senedir oraya araba çekiyoruz. Bina tehlikeli görünüyor ama insnalar içini bilmiyor. Yorumları görüyorum. Biz orayı elle doldurduk, gidip içersine bakın. Dolgu olduğunu göreceksiniz. Dış sıvası kötü, yeni binada bile oluyor. İnsan öyle sanıyor ama öyle değil. Bir de aracı sıfıra sıfır yanaştırıyoruz. Orası kullanım alanı ve otopark, evet. Ayrıca oto yıkama kullanıım alanı.

d427f661174f6a04bf3edc2ef897fe3e

"KORKUNÇ BİR ŞEY, ARAÇLAR HER AN DÜŞEBİLİR"

Sevim Sezer, "Ben 3 yıldır bu apartmanda oturuyorum. Bu araçların buraya konulması tehlikeli, her daim izliyorum, buraya nasıl park edebiliyorlar diye. Korkunç bir şey oradan araçlar her an düşebilir. Tüm turistler bu alanın fotoğrafını çekiyor ve şaşırıyorlar. Tehlikeli bir durum. Muhtarlığın vs haberi var mı, yok mu? Bilmiyorum. Duydum suç duyurusunda bulunulmuş, ceza verilmiş. Hatta ceza kapatılmış. Para cezası ödenmiş güya. Bu ne kadar etkili olabilir bilmiyorum. Bence ceza verilmemeli, kapatılmalı bu otopark. Bu tür yerler mühürlenmeli. Evimin camı o alana bakıyor ve her defasında milim milim geliyor. Ben dehşetle bakıyorum bu duruma bazen çığlık attığım oluyor. Santim ile ayarlıyorlar, ben korkuyorum. Bu durum tehlikeli hatta o binada dışarda kalan insanlar kalıyor zaman zaman. Onu şimdi kapadılar. Bir gün duman çıkıyordu ben işe giderken, yangın çıktı diye ihbarda bulundum muhtara. Genelde oradaki insanlar alkollü oluyor, yanabilirler. İçerde kağıt kartonda yatıyorlar. Her türlü açıdan tehlike arz ediyordu. Ben orayı kapattırdım, sıvadılar ve kimse giremiyor" dedi.

4171187af5aeab0b8a8f6b5d2e9da6f5

"BURASI ÇÖKSE NE OLACAK?"

Mahalle sakinlerinden Zafer Çelikol ise "Köhne bir binanın çatısına bu şekilde araba park ediliyor. Buradan geçenler oluyor, çocuklar altında oynuyor. Her an bir şey olabilir. Burası çökse ne olacak? 2-3 gün önce Karaköy'de bir bina çöktü. Burası çökse ve insanların üstüne düşse ne olacak? Buraya belediye veya bir görevli gelip, burayı kapatın araba park edemezsiniz diyemez mi?" ifadelerini kullandı.

ff03714f74dc262b3b72ca95e31c1ac0

"CAN SAĞLIMIZ İÇİN TEHLİKELİ, BARİYER YAPILMALI"

Mahalle sakini Deniz S. ise "Bana çok tehlikeli geliyor çünkü çocuklar da var burada. Geçtiğimiz alana çok yakın. Hafif bir dikkatsizlik, geri vitese takma arabayı düşürebilir ve insanların can sağlığı için de çok tehlikeli. Bir bariyer yapılmalı buraya" diye konuştu.

BEYOĞLU BELEDİYESİ: MÜHÜRLENDİ, KIRIP FAALİYETE DEVAM ETTİLER

Beyoğlu Belediyesi tarafından ise "Otopark ve oto yıkama faaliyeti yapan işletme mühürlendi, ancak mührü kırıp tekrar faaliyete devam etti. İşletme hakkında daha önce 2 kez de mühür kırmadan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" açıklaması yapıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kadarına da 'pes' dedirten olay! Depremde ölen öğretmen Şeyma İyiol'u kullandılar, gerçek ise ortaya çıktıBu kadarına da 'pes' dedirten olay! Depremde ölen öğretmen Şeyma İyiol'u kullandılar, gerçek ise ortaya çıktı
Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarihÇin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih
AK Parti'den YSK'ya Millet İttifakı başvurusu! Karar verildiAK Parti'den YSK'ya Millet İttifakı başvurusu! Karar verildi
Anahtar Kelimeler:
otopark Cihangir metruk bina

En Çok Okunan Haberler

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

Doğal gaz faturalarında her ay 150 TL, bir yılda 1800 TL indirim!

Doğal gaz faturalarında her ay 150 TL, bir yılda 1800 TL indirim!

ABD, o ülkedeki elçiliğini kapatıp tahliye etti! Yeni uyarı: 'Ülkeyi terk edin'

ABD, o ülkedeki elçiliğini kapatıp tahliye etti! Yeni uyarı: 'Ülkeyi terk edin'

Ağzınıza bile sürmeyin! Erken ölüm riskini artırıyor

Ağzınıza bile sürmeyin! Erken ölüm riskini artırıyor

"Çok büyük devrim geliyor" deyip paylaştı: Mutfağa hemen yansıyacak

"Çok büyük devrim geliyor" deyip paylaştı: Mutfağa hemen yansıyacak

Mersin'de facia! Üçüz kardeşlerden ikisi hayatını kaybetti

Mersin'de facia! Üçüz kardeşlerden ikisi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.