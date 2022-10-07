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Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Mevlid Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Diyanet açıklaması

07.10.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili namazının kılınışı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Mevlid Kandili namazı her sene bu mübarek günün gelmesi ile beraber gündem oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yılın son kandili bugün idrak ediliyor. Kandil namazını kılmak isteyenler için Diyanet tarafından açıklama yapıldı. Peki, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Mevlid Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır?

Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Mevlid Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Diyanet açıklaması

Mevlid Kandili namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı konusu araştırılıyor. Mevlid Kandili namazı 2022 yılında 7 Ekim tarihine denk geldi. Müslümanlar bugün kandil ibadetlerini yerine getiriyorlar. Mevlid Kandili namazını kılmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı araştırmaya başladılar. Kandil, akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Mevlid Kandili namazını kılmak isteyenler bu akşam ibadeti yerine getirebilirler.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Peygamber Efendimizin amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.
Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

tesbih-namazı-kaç-rekat

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn bidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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