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MEVLİD KANDİLİ ORUCU 2023: Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir, sevabı nedir? Diyanet açıkladı

22.09.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid kandili orucuna dair araştırmalar hız kazandı. Veladet Kandili olarak da geçen Mevlid Kandili Hz. Muhammed’in doğum günü vesilesiyle idrak edilmektedir. Mevlid Kandili bol bol dua ve ibadetler eşliğinde sürdürülür. Aynı zamanda birçok Müslüman vatandaş bu özel günde oruç tutar. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir, sevabı nedir?

MEVLİD KANDİLİ ORUCU 2023: Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir, sevabı nedir? Diyanet açıkladı

Mevlid Kandili orucu için nasıl niyet edileceği merak ediliyor. Mevlid Kandili Rebiüelevvel ayının 12. Gecesi içerisinde yer alır. İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak idrak edilir. Mevlid Kandili orucu için hazırlık yapan vatandaşlar konuya ilişkin arama motorlarında "Mevlid Kandili oruç niyeti nasıl yapılır? Kandil orucu niyet etmeden tutulur mu?" şeklinde arama yapıyorlar. İşte Mevlid Kandili orucu hakkında merak edilenlerin yanıtları...

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından asırlar sonra ortaya çıkan İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid'atın güzel kısmından sayılmaktadır.Hadis ve Fıkıh üzerine büyük bir kaynak olarak kabul edilen İbni Hacer, mevlid kandilindeki ibadetin meşrûiyeti hakkında şu hadisi dile getirir: Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

Ancak Mevlid kandilinde oruç tutmak ya da tutmamak size bırakılan bir tercihtir. Dinen bir zorlama olmayan bu gecede dileyenler oruç tutarak Hz. Muhammed'i anar. Oruç tutmadan ibadetlerini yerine getirenler ise eş ve dost meclisinde Onun adını sık sık anar.

CAMİ

MEVLİD KANDİLİ ORUÇ NİYETİ NASIL YAPILIR?

Diğer aylarda olduğu gibi o ayın ismini söyleyerek niyet etmek makul olandır.

İşte Mevlid Kandili oruç niyeti;

"Niyet ettim Allah'ım Rebiulevvel ayında senin ve Peygamberimiz için yarınki orucumu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im." Kaza orucunu tutanlar ise şöyle söyleyebilir: "Niyet ettim Allah'ım kaza orucumu yarın Mevlit Kandili'nde tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im."

DUA

KANDİL ORUCU NİYET EDİLMEDEN TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığının niyet etmeden oruç tutmak hakkında yapmış olduğu açıklama aynen şu şekildedir:

“Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.”

Sahih kelimesinin bütün şartlara uygun şekilde yapılan ibadet anlamına gelir. Mendup ise dini açıdan yapılması güzel olan ama yapılmamasının da sakıncalı olmadığı eylemlere denir.

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