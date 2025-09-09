KADIN

Mevsim değişimlerinde cilt bakımı için 6 ipucu! Uzmanlardan sonbaharda cildinize bakım yapmanın 6 yolu...

Mevsim geçişleri sadece gardıropları değil, cilt bakım rutinlerini de etkiliyor. Havanın birden soğuması ya da ısınması, nem oranındaki değişiklikler ve rüzgar, cildin daha hassas hale gelmesine neden olabiliyor. Cildin sağlıklı, parlak ve dengeli kalması için mevsim değişimlerinde bakım alışkanlıklarını gözden geçirmek şart. İşte dermatologların önerdiği 6 basit ama etkili ipucu…

Sedef Karatay

Mevsim geçişleri cilt için zorlayıcı olabilir, ancak doğru bakım adımlarıyla bu süreci sağlıklı ve ışıltılı bir ciltle atlatmak mümkün. Dermatologların tavsiyesi ile sonbaharda cildiniz için bakım önerileri:

TEMİZLİĞİ NAZİK ÜRÜNLERLE YAPIN

Mevsim geçişlerinde cilt daha hassas olur. Sert temizleyiciler yerine, nem dengesini bozmayan yumuşak temizleyiciler tercih edin.

NEMLENDİRİCİYİ GÜÇLENDİRİN

Soğuk havalarda daha yoğun, sıcak havalarda ise hafif formüllü nemlendiriciler kullanın. Hyaluronik asit ve seramid içeren ürünler cildin su kaybını önler.

GÜNEŞ KREMİNDEN VAZGEÇMEYİN

Havanın bulutlu ya da serin olması, güneş ışınlarının cilde zarar vermediği anlamına gelmez. Mevsim geçişlerinde de en az 30 SPF korumalı güneş kremi kullanmak şarttır.

DÜZENLİ PEELİNG YAPIN

Ölü deriyi temizlemek için haftada 1–2 kez nazik peeling uygulayın. Böylece cilt, nemlendiricileri daha iyi emer ve daha canlı görünür.

BESLENMEYE DİKKAT EDİN

Omega-3 yağ asitleri, C ve E vitamini açısından zengin besinler cildin yenilenmesine yardımcı olur. Bol su içmeyi de ihmal etmeyin.

GECE MASKELERİ İLE DESTEKLEYİN

Gece boyunca cilt yenilenir. Yoğun nem veren gece maskeleri veya uyku maskeleri, mevsim değişimlerinde cildin toparlanmasına yardımcı olur.

