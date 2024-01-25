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  4. MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

25.01.2024 13:37 | Son Güncelleme:
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 3 ilçe ve 52 belde belediye başkan adayını açıkladı.

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9'uncu etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

Durmaz, bu kapsamda, 3'ü ilçe, 53'ü belde belediyesi olmak üzere 55 belediye başkan adayının belirlendiğini ifade etti.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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