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MHP'den "Bizim oyumuz daha yüksek" çıkışı: "DEM Parti'nin altında göstermeye çalışanları biliyoruz"

03.04.2024 10:19
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MHP'den yerel seçim sonuçlarıyla ilgili bir tepki geldi. Partinin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı oy oranıyla ilgili gerçek dışı haberler yapıldığı belirtilen açıklamada "MHP'nin oy oranlarının özellikle DEM'in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir" dendi.

MHP'den "Bizim oyumuz daha yüksek" çıkışı: "DEM Parti'nin altında göstermeye çalışanları biliyoruz"

Yerel seçimler bitti ama yankıları sürüyor. MHP 8 il ve 122 ilçe belediyesi kazanırken seçimleri toplamda yüzde 4,99 oyla tamamladı. DEM Parti ise toplamda yüzde 5,70 oyuyla 3 büyükşehir belediyesi, 7 il ve 65 ilçe kazandı. MHP'den gelen açıklamada iki partinin oy oranıyla ilgili karşılaştırmalara dikkat çekilerek tepki gösterildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 büyükşehir, 27 il, 103 metropol ilçe, 344 ilçe ve 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldığını anımsattı.

Feti Yıldız, Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan seçimlerde MHP'nin 8 il, 25 metropol ilçe, 89 ilçe ve 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazandığını bildirdi.

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"DEM'İN OY ORANININ ALTINDA GÖSTERİLMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERENLERİ BİLİYORUZ"

Seçimlerle ilgili tüm bilgilerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilgili kurumlarca kamuoyuyla anbean paylaşıldığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, akıllı teknolojilerin haberleşme sistemimize girmesi, alınan sonuçların farklı kaynaklardan doğrulanması imkanlarının bulunduğu bir süreçte MHP'nin aldığı oylar ve oranlarıyla ilgili gerçek dışı haberler yapıldığı görülmektedir. MHP'nin oy oranlarının özellikle DEM'in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir.

Mahalli idareler seçimlerinde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır. YSK verilerine göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İl Genel Meclisinde partilerin ulaştığı oy oranları, AK Parti yüzde 32,16, CHP 23,19, MHP yüzde 16,62, DEM Parti yüzde 7,89, Yeniden Refah Partisi yüzde 6,5'dir." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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