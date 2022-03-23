MHP'den son dakika seçim kanunu açıklaması: 'Kesinlikli iftiradır! Bunu söylemek istemezdim ama...'

Son dakika: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, SHP - CHP koalisyonunu örnek vererek: 'Bizimle ilgili iddiaları dile getirenler lütfen dönsün ve doksanlardaki hükümetlere baksın. Orada bazı bakanların kendi beyanatları vardı. Seçim kanununda asla sonuçlara etki edecek, muhalefet partilerini zor durumda bıracak bir durum yok' dedi.

'NE YAPACAKTIK HAKİMLERİ ÜLKÜCÜLERDEN Mİ ALACAKTIK DEDİLER'

'Bu kanunun seçim sonuçlarına etki edeceği, muhalefete problem yaratacağı iddiaları tamamen asılsızdır. Bunlar gerçekçi değil. Bunu söylemek istemezdim ama lütfen bir dönüp doksanlara baksınlar. SHP-CHP koalisyon hükümetine baksınlar. Allah rahmet eylesin bir kısmı aramızdan ayrıldı. 'Biz iki bin hakim aldık kendi örgütümüzden aldık, ne yapacaktık ülkücülerden mi alacaktık' diyerek açık açık itiraf ettiler.'

HAKİMLERLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT VERDİ: İFTİRA!

'O sınavlardan yüksek puan alan ülkücüler elendi. Biz bu tartışmalara girmek istemiyoruz. Şunu söylemek isterim. Hakimlik konusunda asla bir hile söz konusu olamaz. Bu iddialar gerçek olamayacak kadar saçma. Binlerce hakim var. Bu iddiaların amacı bizi yıpratmak. Hakimleri de töhmet altında bırakıyorlar. Bunlar iftiradan ibarettir.'

