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MHP eski Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp hakkında beraat kararı

04.11.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklu bulunan MHP eski Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, yargılandığı davada beraat etti.

MHP eski Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp hakkında beraat kararı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın 16 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından, feshedilen partisinin Diyarbakır teşkilatının İl Başkanı Cihan Kayaalp, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kapsamında 'cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alındı, 17 Haziran'da ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayaalp, Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında avukatı ile beraber hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Kayaalp, üzerine isnat edilen suçlamayı reddederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Kayaalp'in beraatine karar verdi. (DHA)

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