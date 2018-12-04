MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak Sıla açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir medyada yer bulan oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla Gençoğlu'na uyguladığı darp haberlerini adını anmadan gündemine aldı. Yalnızca ünlü isimlerin uğradığı şiddet olaylarının medyada yer bularak, ismi tanınmayan kadınların ise yaşadıklarının yeteri kadar yer bulmamasına tepki gösteren Bahçeli, kadına şiddeti eleştirdi.

"Engelli kardeşlerimiz hayata tutunma mücadeleleriyle her türlü takdir ve övgüye ziyadesiyle layıktır" diyen Bahçeli, "Parti olarak engelli kardeşlerimizle ilgili atılacak her adımın yanında ve arkasında ön şartsız duracağız" dedi.

Bahçeli, engelli vatandaşlara bağlanan aylıkların yükseltilmesi için kanun teklifi verdiklerini ve yasalaşması için bütün güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşması şöyle:

"Kadın cinayetlerinin, kadın-çocuk istismarının yükselişi utanç duyulması gereken bir ilkelliktir.

"Türk kadının siyasette daha etkin olması için üzerimize düşeni yerine getireceğimizi ilan ediyorum.