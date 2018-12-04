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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak Sıla açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 11:14 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bir süredir medyada yer bulan oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla Gençoğlu'na uyguladığı darp haberlerini adını anmadan gündemine aldı ve çok konuşulacak sözler sarf etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir medyada yer bulan oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla Gençoğlu'na uyguladığı darp haberlerini adını anmadan gündemine aldı. Yalnızca ünlü isimlerin uğradığı şiddet olaylarının medyada yer bularak, ismi tanınmayan kadınların ise yaşadıklarının yeteri kadar yer bulmamasına tepki gösteren Bahçeli, kadına şiddeti eleştirdi.

"Engelli kardeşlerimiz hayata tutunma mücadeleleriyle her türlü takdir ve övgüye ziyadesiyle layıktır" diyen Bahçeli, "Parti olarak engelli kardeşlerimizle ilgili atılacak her adımın yanında ve arkasında ön şartsız duracağız" dedi.

Bahçeli, engelli vatandaşlara bağlanan aylıkların yükseltilmesi için kanun teklifi verdiklerini ve yasalaşması için bütün güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşması şöyle:

"Kadın cinayetlerinin, kadın-çocuk istismarının yükselişi utanç duyulması gereken bir ilkelliktir.

"Türk kadının siyasette daha etkin olması için üzerimize düşeni yerine getireceğimizi ilan ediyorum.

"(G20 Zirvesi) G20 zirvesine katılanlardan bazılarının teröre verdiği destek nasıl izah edilecektir? Bunu kendi halklarına, insanlık vicdanına nasıl anlatacaklar? Türkiye ile ABD müttefiktir, bunun da ahlaki zorunlulukları vardır. Ancak ABD müttefiklik hususlarına uzaktır. Terörle yanak yanağıdır. ABD kimi kimden korumakta, neyi gözlemlemek için hazırlık yapmaktadır? PKK, YPG'yi alanen kontrol altına alması ne onurla, ne gururla ne de ittifakla bağdaşmaktadır.

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Devlet Bahçeli sıla darp ahmet kural MHP kadına şiddet

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ulan bahceli senibadam yerine koyup dinleyenlerin aklina tüküreyim
Baba bana birkaç belediye ver. harçlığım kalmadı.:)))
Bahçeli ala dağdan serin.Bunlar kimin zamanında % kaç artmıştır.Neden artmıştır. Sebebi nedir bunları araştır. Sözünün arkasında duramayanın eleştirmeye hakkı yoktur.
@azak232 4 C Lİ sigirtali kalmiyacakti hani DÜNYA LIDERIMUZ BİZİ SİGORTA DA 4 C Lİ GOSTER AMA MAAŞ ASKERİ ÜCRET UZERİNDEN KADROLU ŞARTLARINDA GÖREVE ALINIP AMA MAAŞ KADROLUNUN ALDIĞI NİN YARISINI VER KADROLU YERİNE ASİL DEKİ ŞARTLARDA GÖREVE GEL AMA VEKİL VEKALETEN ATADİN GAFTASINU BİR GÜN İZNİN YOK RAPORLU HAKKIN YOK YILLIK İZİN HAKKIN YOK ŞUAN MHP TEKLİF MECLİSTE DİYANETTE 81 İL 1350 İLÇE KOY TAŞRA DA GÖREV YAPAN 657 TABİ BU KİŞİLER 10 YILDIR BU GAKSIZLIGA BEDDUA EDIYIRUZ HAKKIMIZI GASP EDEN 2013 GECE YARISI KADRO HAKKINIZI FETOCULARI ELIMIZDEN ALDI HALEN AKTİF KİRİPTO CU DERİN EL
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