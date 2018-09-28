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MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Dalaman'da şehit babası Bahri Atakul'u (75) döven Hasan Şimşek'in olaydan günler önce MHP İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirterek, kimsenin, partisinin adını bu tür olaylara karıştırarak yıpratmaması gerektiğini ifade etti.

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

Olay, 24 Eylül Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Dalaman'ın Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında 1992 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Hamza Atakul'un babası Bahri Atakul, kavşaktan bisikletiyle geçerken, Hasan Şimşek'in saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kamyonetini Dalaman Belediyesi Hizmet Binası önündeki otoparka bırakan Şimşek, sonra yakındaki bir ATM'in arkasına saklanarak beklemeye başladı. Şimşek, ATM'nin yanından bisikleti ile geçen şehit babası Bahri Atakul'a saldırıp, yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Atakul'u bir süre daha yumruklayan Şimşek, ardından kamyonetine binip, bölgeden uzaklaştı. Bahri Atakul, Dalaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şehit babasının olayda sağ kolunda ve yüzünde darbeye bağlı ezilme ve kızarıkların oluştuğu, ayrıca gözlüğü ile protez dişinin kırıldığı belirtildi. Atakul olaydan sonra, Şimşek'ten şikayetçi oldu.

MHP İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Hasan Şimşek'in olaydan günler önce Dalaman İlçe Başkanlığından istifa ettiğini belirten İl Başkanı Korkmaz, şunları kaydetti:

"Biz, bir şehit babasının dövülmesi olayının tamamen karşısındayız. Şehit babasının evine giderek özür diledik. Böyle bir olaydan üzüntü duyduğumuzu bildirdik. MHP'nin milli birlik ve bütünlüğümüz karşısındaki duruşu bellidir ve tartışılmaz. Kendisiyle görüştüğümüz eski İlçe Başkanımız Şimşek, kamyonetle giderken önüne aniden bisikletiyle çıkan Atakul'un kendisine el kol hareketi ve ağır hakaretler yaptığını, karanlıkta kim olduğunu bilmeden saldırdığını söyleyerek, 'Kendileriyle şikayetinden vazgeçmeleri ve özrümün kabulü için görüşmeye hazırım. Bir anlık gaflet oldu, üzgünüm' demektedir. Biz kaba kuvvete, zorbalığa, hele hele bir şehit babasına karşı böylesine kaba hareketlere de kesinlikle karşıyız. MHP'nin adının böylesine üzücü bir olaya karıştırılmasını ve kirletilmeye kalkışılmasını da kabul etmiyoruz."

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