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MHP'li belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

SEÇİM HABERLERİ  | 05.01.2019 18:03 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 31 Mart'taki yerel seçimlerinde Zonguldak'ın Karaman beldesinde belediye başkan adayı olarak gösterdiği eski polis memuru Cevdet Aldağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

MHP'li belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Zonguldak Karaman Belde Belediye Başkan Adayı Cevdet Aldağ, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alındı. Aldağ hakkında 26 Kasım 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açılmıştı.

Yerel Pusula gazetesinden Cüneyt Özfidan’ın haberine göre, bir süre önce ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla savcılıkta ifadesi alınan Cevdet Aldağ, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan Karaman Belediye Başkan Adayı eski polis memuru Cevdet Aldağ, sağlık kontrolünden geçirilerek Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Aldağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cevaevi’ne gönderildi.

MHP'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, “Karaman Belediye Başkan Adayımız Cevdet Aldağ, bildiğiniz gibi tutuklandı. Kendisinin sosyal paylaşım sitesinde yapmış olduğu bir paylaşım dolayısıyla tutuklandığı söyleniyor. Biz de parti olarak araştırmamızı yapacağız. Cumhur İttifakı’na olan bakış açımız, verdiğimiz önem ve dikkat ortada. Böyle önemli bir dönemde bizim böyle bir paylaşım yapan birisiyle zaten yola devam etmemiz mümkün olamaz. Bunları araştıracağız. Eğer iddialar doğruysa zaten Karaman Beldesi’nde seçime tam kadro hazırdık. Belediye Meclis Üyesi adaylarımız ve teşkilatımız orada tam kadro görev başında. Bu arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz ve birlikte bir arkadaşımızı Belediye Başkan Adayı göstereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, yoluna emin adımlarla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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