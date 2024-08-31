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  4. MHP'li Feti Yıldız'ın acı günü: Eşi Yasemen Yıldız yaşamını yitirdi

MHP'li Feti Yıldız'ın acı günü: Eşi Yasemen Yıldız yaşamını yitirdi

31.08.2024 15:41
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti. MHP'den açıklama geldi.

MHP'li Feti Yıldız'ın acı günü: Eşi Yasemen Yıldız yaşamını yitirdi

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Yıldız için başsağlığı mesajı paylaşarak şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Feti Yıldız’ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yasemen Hanımefendi’nin mekanı cennet olsun inşallah."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Feti Yıldız MHP
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