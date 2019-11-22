MHP'li İsmet Büyükataman çok sert erken seçim açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, muhalafetin 'erken seçim' açıklamalarına yaptığı açıklamayla çok sert tepki gösterdi.

MHP'li Büyükataman'ın basın açıklamasının tam metni şöyle:



24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinden önce kurulan CHP, HDP, İP, SP ittifakının sadece bir seçim ortaklığı olmadığını defaatle ifade ettik. Muhatapları bu gerçeği genellikle inkâr etse de HDP’lilerin CHP’yi ve İP’i yerin dibine sokan sözlerine ne CHP ne de İP çıt çıkarabilmiştir. Meclis’teki yerini HDP’ye ve CHP’ye borçlu olanların sineye çektiği hakaretleri ise taş yese çatlardı.

Zillet ittifakı bir yandan bu derece sağlam bir bağ ile birbirine bağlı iken diğer yandan ise birbirlerini satmak için fırsat kollamaktadırlar. Memleket faydasına taş üstüne taş koymadıkları hâlde avantalarını aldıkları takdirde her türlü dönüşü yapabileceklerini de göstermektedirler. Biri ihanet sürecine dönüldüğü, öteki birkaç Bakanlık verildiği takdirde tarafını değiştireceğini beyan etmektedir. Çorabını değiştirmekten aciz olan diğeri ise ne dediğini kendi dahi bilmemektedir.