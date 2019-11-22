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MHP'li İsmet Büyükataman çok sert erken seçim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, muhalefetin "erken seçim söylentileriyle Türkiye’de sanal bir gündem oluşturma gayreti" içerisinde olduğunu belirterek "Türkiye, Suriye sınırını güvene alıp Suriyeli geçici sığınmacıları ülkelerine göndermenin mücadelesini verirken bunlar içeriden bir cephe daha açmaktadırlar." diyerek sert tepki gösterdi.

MHP'li İsmet Büyükataman çok sert erken seçim açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, muhalafetin 'erken seçim' açıklamalarına yaptığı açıklamayla çok sert tepki gösterdi.

MHP'li Büyükataman'ın basın açıklamasının tam metni şöyle:

24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinden önce kurulan CHP, HDP, İP, SP ittifakının sadece bir seçim ortaklığı olmadığını defaatle ifade ettik. Muhatapları bu gerçeği genellikle inkâr etse de HDP’lilerin CHP’yi ve İP’i yerin dibine sokan sözlerine ne CHP ne de İP çıt çıkarabilmiştir. Meclis’teki yerini HDP’ye ve CHP’ye borçlu olanların sineye çektiği hakaretleri ise taş yese çatlardı.

Zillet ittifakı bir yandan bu derece sağlam bir bağ ile birbirine bağlı iken diğer yandan ise birbirlerini satmak için fırsat kollamaktadırlar. Memleket faydasına taş üstüne taş koymadıkları hâlde avantalarını aldıkları takdirde her türlü dönüşü yapabileceklerini de göstermektedirler. Biri ihanet sürecine dönüldüğü, öteki birkaç Bakanlık verildiği takdirde tarafını değiştireceğini beyan etmektedir. Çorabını değiştirmekten aciz olan diğeri ise ne dediğini kendi dahi bilmemektedir.

"BİRİNİN SÖYLEDİĞİ DİĞERİNİN SÖYLEDİĞİ İLE BİREBİR AYNIDIR"

Kuklacıları bunları her savruluşlarında bir araya getirmekte, ortak bir gayeye yönlendirip birbirlerine zincirlemektedir. Bu partilerin farklı grup toplantıları yapmalarına dahi gerek bulunmamaktadır. Bazen virgül atlasalar da birinin söylediği, diğerinin söylediği ile birebir aynıdır. HDP grubunda duymaya alışık olduğumuz çirkinliği İP’in, CHP’nin genel başkanlarının ağzından duymak sıradanlaşmış bulunmaktadır. İçerisinde bulundukları söylem birliği, tek merkezden yönlendirildiklerinin de ispatıdır.

'ERKEN SEÇİM' TEPKİSİ

Daha önce ortak Anayasa hevesine kapılan zillet mensupları, ortak Anayasa çalışmaları kamuoyu tarafından duyulunca çil yavrusu gibi dağılmıştır. Ardından Cumhurbaşkanı’nın bazı bakanları görevden alması yönünde ortak gündem çalışması yürütmüşlerdir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade ile bu söylemleri de bıraktılar. Bugünlerde ise erken seçim söylentileriyle Türkiye’de sanal bir gündem oluşturma gayretindedirler. Türkiye, Suriye sınırını güvene alıp Suriyeli geçici sığınmacıları ülkelerine göndermenin mücadelesini verirken bunlar içeriden bir cephe daha açmaktadırlar. Açtıkları bu cephe ile Türk milletine hizmet etmedikleri malumdur. Kime hizmet ettikleri ise ayan beyan ortadadır.

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Anahtar Kelimeler:
MHP İsmet Büyükataman erken seçim

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