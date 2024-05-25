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MHP lideri Bahçeli'den Ülkü Ocakları ve MHP'yi hedef alanlara sert tepki!

25.05.2024 11:51
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ve MHP'yi hedef alanlara sert tepki gösterdi. Ülkücü Şehitleri Anma Günü kapsamında Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Bahçeli, konuyla alakalı olarak "Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrar" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den Ülkü Ocakları ve MHP'yi hedef alanlara sert tepki!

MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde, basın toplantısı düzenledi.

ÜLKÜ OCAKLARINI HEDEF ALANLARA SERT TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı basın toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarını hedef alanlara tepki gösterdi.

Bahçeli düzenlediği basın toplantısında şu ifadelere yer verdi;

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'mızın düzenlediği ve 2 gün boyunca sürecek olan programa hoş geldiniz. Alanlarında uzman arkadaşlarımızın anlaşılır ve sade bir dille sunumlarıyla ufkumuz genişleyecektir. Sizlere her bakışımda, henüz söylenmemiş şiirlerin şairlerini, henüz duyulmamış nağmelerin bestekarlarını görüyor ve iftihar ediyorum.

Türk gençliği istiklal bereketimizdir. MHP Ülkü Gençlik ise Türk gençliğinin özü, serden geçti yüreğidir. Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eser olacaktır. Dünya coğrafyası varlığını sürdürememiş yüzlerce toplumun kalıntılarıyla doludur. Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, baskı altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğrudur. Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Ülkü Ocaklarından yetişmiş biri olarak elbette her şeyin tanığıyım.

Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır. Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak. Ülkü ocağı-MHP ile ilgili iddialar ayağımızın altında. Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Hiç yılmadık, hiç de yolumuzdan dönmedik. Çünkü haklıydık, Hakk'ın izindeydik. Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur. Sabırla millete hizmet, yegane hedefimizdir.

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"ÜLKÜ OCAKLARININ GENÇLİK MACERASI GÖRÜLMESİ GERZEKLİKTİR"

Sizlerin mücadelesi Yunus'un sözleri gibi dilden dile söylenecek. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. 'Zirveye yılanlar da çıkar, kartallar da. Biri sürünerek gelir, diğeri süzülerek.' Mumya zihniyetlerin hedeflerinizi karartmasına müsaade etmeyin. Sizler geleceksiniz, gelecek sizlerle gelecek. Çalışmayı bir hayat felsefesi gördüğünüz sürece aşamayacağınız hiçbir hedef kalmayacaktır.

Melik inkar ve küfürle ayakta kalabilir, zulümle ayakta kalamaz.

Ülkü Ocakları fikir ve düşünce yapımızda hayat boyunca taşıyacağımız kıvançtır. Ülkü Ocaklarının gençlik macerası görülmesi gafillik olduğu kadar gerzekliktir. Milliyetçiliği linç etmeye çalışmak için sıraya girenlere hatırlatırım ki; milliyetçilik binlerce yıldır ayakta durmamızın sebebidir. Biz yarın da burada olacağız.

"MİLLİYETÇİLİK VAROLUŞUMUZUN ADIDIR"

Türk milletine giydirilmek istenen kefeni yırtarak şuur sizin fikrinizdedir. Ülkü ocaklı kardeşlerin ihtiyaç halinde her an ortaya çıkarak bayrağı yükseltmiştir. Korkacak, ürkecek hiçbir şeyimiz yoktur. Tarafımız doğru yönümü haktır.

Tavsiyem hakikatin ve hakkaniyetin sevdalısı olmanızdır. Sorunlardan ve suçlamalardan yılmamak lazımdır.

Ülkü Ocakları, zoru görünce saklananların harcı değildir. Ülkücülük, bir insan hayatının bütününü kapsaması gereken bir inanç ve irfan halidir. Ülkü Ocakları'nın bir gençlik macerası görülmesi gerzekliktir. Milliyetçilik binlerce yıldır varoluşumuzu sağlayan ruhun adıdır. Milliyetçilik devletimizi kuran şuurun adıdır.

Tarih geç kalanları asla affetmemiştir. Oyalanmaya hakkımızın olmadığı açıktır. Çok çalışmalıyız. Dün geçti lazım gelen dersler çıkarıldı. Bozguncuların ayak oyunlarına itibar etmeyeceğiz. Birbirimize canla başla sahip çıkacağız.

KIRMIZI KARANFİL BIRAKTI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'na kırmızı beyaz karanfil bıraktı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Devlet Bahçeli MHP ülkü ocakları
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