MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir, ruh kökünün mümtaz bir tecellisidir. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal meşalesi, istiklal nişanesidir. Bu meşaleyi söndürmeye, bu nişaneyi imhaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ramazanın mübarek olmasını dileyerek, bu kutlu ayın milli diriliş ve manevi toparlanmanın müjdesi, müstahkem bir uyanışın habercisi olmasını temenni etti. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten Bahçeli, "Sıkılı yumruklar açılmalıdır. Gerginlikler azaltılmalıdır. Gerilimler hafifletilmelidir. Gönüller alınmalı, dargınlıklar bir kenara atılmalıdır." diye konuştu. 31 Mart'taki yerel seçimin kazananının açık ara farkla Cumhur İttifakı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bu gerçeğin inkar ve ihlali mümkün değildir. MHP saygıya, takdire, tebriğe layık müstesna bir başarıya imza atmıştır." ifadesini kullandı. Yüksek Seçim Kurulunun 6 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul seçimleri ile ilgili haklı ve meşru itirazları görüştüğünü ve adaletli bir kararla milletin yüreğine su serptiğini söyleyen Bahçeli, "YSK, oy çokluğuyla hakkın, halkın ve hukukun tercümanı olmuştur.

YSK'nin söz konusu kararına elbette tartışmasız saygı duyuyoruz, herkesten aynı tavır ve ahlaki tutarlılığı bekliyoruz. YSK'nin vermiş olduğu kararı alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek, kurul üyelerine çete üyesi, hukuk cinayeti işlediler gibi itham ve iftiralarda bulunmak kirli bir ağızdır, yanlı bir bakıştır, yanlış bir değerlendirmedir, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... CHP ve DSP heyetleri bir araya geldi CHP'den DSP'ye ziyaret

- "Bunların alayına yeteriz" Bahçeli, 31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı'nın bulanmasını, budanmasını, karışmasını hatta kopmasını arzulayan müfsit ve münafık çevrelere adeta cesaret geldiğini ifade ederek "Görülen odur ki zillet cephesine figüranlık yapanlar beklenen tepkilerini peş peşe vermişlerdir.

Sanki saklandıkları deliklerine çomak sokulmuş, sanki can havliyle dışarı fırlamışlar, ardından da fitne oklarını fırlatmaya başlamışlardır. Bunlar mayalarına ve mizaçlarına uygun olanı yapmışlardır.

Aslında bu kimliksizlere çok görmüyoruz. İçtikleri süt neyse onun gereğini yapmışlardır." dedi. "Zannederseniz ortada büyük bir sorun var da gizleniyor, üzeri örtülüyor. Zannederseniz Cumhur İttifakı tutmamış, sandıkta istediği sonuca ulaşamamış." diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Meğerse ne kadar da Cumhur İttifakı nedeniyle kuyruk acısı çeken varmış, ne çok müptezelin karın ağrısı bulunuyormuş. Bunlar, günlerce utanmadan, sıkılmadan, ar damarları çatlamışçasına MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler.

İttifakın AK Parti'ye yaramadığını, MHP'nin AK Parti'nin altını oyduğunu hayasızca iddia ettiler, ahlaksızca ileri sürdüler. Durmadılar, Cumhur İttifakı bitti bitiyor yaygarası kopardılar."

Bahçeli, şunları kaydetti: "MHP'nin oy oranı yüze 18,81 ise AK Parti'nin de yüzde 35'tir dediler. Halbuki il genel meclis seçiminde MHP'nin oyu yüzde 18,81; AK Parti'nin ise yüzde 41,61'dir ve iki partinin toplam oyu yüzde 60,42 düzeyindedir. Bu yalın gerçeği görmediler, göremediler, bir bakıma çılgına döndüler. 31 Mart'ta partilerin dün ile bugün arasındaki oy oranları arasında yapılacak en sağlıklı mukayesenin, nitekim gerçek temsil güçlerinin il genel meclis seçiminden almış oldukları sonuçlar olacağına akıl erdiremeyenler çürük ipte cambazlık yapmaya özenen gafillerdir. Bir ara 'Kum torbası değilim' çıkışıyla rest çeken, sonra da Cumhur İttifakı'nı kast ederek 'Mezara kadar sözünü en azından pazartesiye kadar değiştirmek lazım.' diye çıkıntılık yapan zat bunlardan birisidir.

Gıybet borsası kuruldu, dedikodu hissesi tavan yaptı. Bu sefiller, fitneye kucak açıp, fazilete sırt döndüler.

Karanlığa saklanıp aydınlığı taşa tuttular.

Maske takıp melaneti tırmandırdılar, zemzem diye zehri sundular.

Bilmeyen varsa yeniden söyleyeyim, Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir, ruh kökünün mümtaz bir tecellisidir. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal meşalesi, istiklal nişanesidir. Bu meşaleyi söndürmeye, bu nişaneyi imhaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Cumhur İttifakı siyasi ahlakın simgesi, milli duruşun sinerjisi, 82 milyon Türk vatandaşının kaynaşma ve kucaklaşma siperidir.

Cumhur İttifakı'nın bozulmasını dileyen, bunu bekleyen, bunun için faaliyet halinde olan kim varsa herkes bilsin ki karanlık ve kuytu köşelerde barınan, bir vesileyle tutunacak dal arayan devşirilmiş namertlerdir.

Bunlara şerefiniz kadar konuşun desek, emin olun ki ömürleri boyunca tek kelime edemezler, etmeye takatleri yetmez.

Biliyor ve inanıyoruz ki fitne fesada bürünmüş insanlar iblisin yeryüzü suretleridir.

Cumhur İttifakı'nın muhkem ve muteber sireti, bu iblis suretlerini her aşamada göğüslemeye, her seviyede karşılamaya irade kuvvetiyle vardır, sonuna kadar da hazırdır.

Cumhur İttifakı’nın çözülmesini umanlar, Türkiye'yi çöküşe sürüklemek isteyen odaklardır. Allah hakim, millet şahittir ki biz bunların alayına yeteriz."

- "Vatana ihanet ölçüsünde bir suç" MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'yi ekonomik darboğaza çekmek isteyen fırsatçıların, kirli odakların, zulüm ortaklarının devrede olduğunu belirterek döviz kuru üzerinden Türkiye'nin tehdit edildiğini söyledi. Ekonomik operasyonun siyasi kumpasa eşlik ettiğini dile getiren Bahçeli, "Döviz kurunu bombaya çevirip refahımıza, büyümemize, ekmeğimize, geleceğimize direkt atanlara alkış tutmak, siyasi amaçlarla onların sözcülüğüne soyunmak vatana ihanet ölçüsünde bir suçtur." dedi. Türkiye ekonomisini hedef alanlara çıtını çıkarmayıp "Batıyoruz, bitiyoruz, tükeniyoruz" diyenlerin kesinlikle iyi niyetli olmadıklarını vurgulayan Bahçeli, "YSK'nin İstanbul seçimlerini görüşmeye başladığı andan itibaren yükselen döviz kuru, inen borsa endeksi neyin mesajıdır? Türkiye'ye ne söylenmek istenmektedir?" diye sordu. CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin eşzamanlı olarak ekonomik teröristlerin dolduruşuna gelip Türkiye'nin karşısında mevziye girmelerinin sadece utanç vesikası değil "işbirlikçilik, ihanete yataklık, ilkel bir politik dürtünün eseri" olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye vahşi bir saldırı altındayken buna duyarsız kalmak, bir adım ötesine geçip ekonomik tetikçilerle paslaşmak; dahası biber, patlıcan, patates edebiyatıyla işsizlik istismarı yapmak çarpıklıktır, vicdanen kiralanmadır." diye konuştu.

- "Cansa can, kansa kan..." Türkiye'ye yönelik tehdit dalgasının büyüdüğüne dikkati çeken Bahçeli, şunları söyledi: "S-400 Hava Savunma Sistemi alacağız diyoruz, 'Alamazsınız, yapamazsınız, bedeli ağır olur.' diyorlar. 'F-35 savaş uçağının üretim sürecinde varız, dördünü de aldık.' diyoruz, 'S-400'den vazgeçmediğiniz takdirde uçakları uçuramazsınız.' diyorlar. Ya F-35 ya da S-400 dayatmasıyla sabrımızı test ediyorlar. Bir yanda 'NATO üyeliğinden çıkartırız.' tehdidiyle irademize pranga vurmaya çalışıyorlar, diğer yanda 4-5 Nisan 2019'da Washington'da düzenlenen 70. NATO Zirvesi'nde sevimlilik gösterisi yapıyorlar. 'FETÖ terör örgütüdür, FETÖ elebaşını bize verin diyoruz.' Ne var ki FETÖ’cüleri dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak tanımlıyorlar. Doğu Akdeniz'de, 'Türkiye kendi kıta sahanlığı içinde sondaj faaliyetleri yapar.' diyoruz, hak ve yetkileri olmadığı halde deniz sınırlarının nereden geçeceğini açıklayıp Rumların yanında hizalanıyorlar.

Bununla da yetinmeyip Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetini durdurması yönünde haksız ve mesnetsiz çağrıda bulunuyor. 'Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım yoktur, 1915 olaylarına soykırım demek tarihi çarpıtmak, Türk milletine ihanettir.' diyoruz, bir tarafta büyük felaket ucubesini dillendirip diğer tarafta sözde soykırım anma günleri düzenliyorlar.

Berat Kandili'ni idrak ettiğimiz 19 Nisan 2019'da dört kahramanımızın, ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde, 'Azez’de, Hakkari’de ve Şırnak’ta sekiz kahramanımızın hayatlarına kasteden hain ve bölücü terör örgütleriyle aranıza mesafe koyun, terörle mücadelemize destek verin.' diyoruz, duymuyorlar, umursamıyorlar.

Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Diyorum ki terörle mücadelenin bedeli ne olursa olsun sonuna kadar, gittiği yere kadar, dibine kadar sürdürülmeli, ihanetin kökü kurutulmalıdır.

Karşımıza kim çıkıyorsa çıksın, teröristlerin arkalarında kimler duruyorsa dursun, hepsine hodri meydan.

Cansa can, kansa kan, bedelse bedel, bu vatana, bu millete, milli bekaya feda olsun." - "Üç maymunu oynuyorlar" "Bütün bu gelişmeler karşısında ABD ve diğer muhasım ülkelerle nasıl dost ve müttefik olacağız?" sorusunu yönelten Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı: "Özellikle Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tarihinin en kötü seviyesindedir.

Çoklu sorunlar iki ülke arasındaki irtibat ve temasları kırılma noktasına kadar bükmüştür.

ABD, Türkiye'ye karşı psikolojik harp taktikleri uygulamaktadır.

Bu ülke açık değildir, dürüst değildir, mert değildir, adaletli değildir, tutarlı değildir, samimi hiç değildir.

Türkiye'yi NATO üyeliğiyle tehdit etmek, ekonomik yaptırım mesajlarıyla baskı altına almak düşmanlık ötesi bir uygulamadır."