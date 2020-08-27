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  4. Mi serisi sıradaki level'e geçiyor: Xiaomi Mi 10T Pro görüntülendi!

Mi serisi sıradaki level'e geçiyor: Xiaomi Mi 10T Pro görüntülendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 15:20 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 10T Pro ortaya çıktı. Bir e-ticaret sitesi, Xiaomi Mi 10T Pro'nun fotoğraflarını yayınladı. İddialara göre "apollo" kod adına sahip olan Xiaomi Mi 10T Pro yanında Xiaomi Mi 10T ile birlikte gelecek.

Mi serisi sıradaki level'e geçiyor: Xiaomi Mi 10T Pro görüntülendi!

Xiaomi'nin Mi 10 serisi Xiaomi Mi Ultra ile birlikte tamamlandı. Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom ve son olarak Mi 10 Ultra olarak beş farklı Mi 10 serisi akıllı telefon sahip olan Xiaomi, görünüşe göre duracak gibi değil. Zira, gelen son görüntüler Xiaomi'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor: O telefonun ismi Xiaomi Mi 10T Pro.

XİAOMİ Mİ 10T PRO SONUNDA KENDİSİNİ GÖSTERDİ

XDA Developers'ın haberine göre bir e-ticaret sitesi, Xiaomi Mi 10T Pro'nun fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda telefonun ön yüzünü görmek mümkün değil ancak fotoğraflar sayesinde telefonun kameraları ve arka tasarımı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Görüntülere göre Xiaomi Mi 10T, dörtlü bir arka kamera kurulumu ile gelecek. Bu kameralardan ilki 108 MP çözünürlüğünde olacak ve ana kamera görevini yerine getirecek. Diğer detayları ise fotoğraflardan anlamak mümkün değil. Fakat bazı tahminler var.

Xiaomi Mi 10T Pro

XİAOMİ Mİ 10T PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

İddialara göre, apollo kod adlı Xiaomi Mi 10T Pro ekranın sol üst kısmında Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro'da olduğu gibi bir ön kamera deliği taşıyacak ve gücünü Snapdragon 865 veya Snapdragon 865+ işlemcisinden alacak. 144Hz ekran yenileme hızı da telefonun diğer bir özelliği olacak. Xiaomi Mi 10T Pro'nun Xiaomi Mi 10T ile birlikte Eylül ayında satışa sunulması bekleniyor.

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