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Microsoft Edge 91 bellek tüketimini azaltacak

31.05.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft Edge 91 bir süredir beklenen güncellemeler arasında yer alıyordu. Bu yeni güncelleme sayesinde tarayıcının çok yeni özellikler kazandığını söyleyebiliriz. İşte merak edilen tüm detaylar.

Microsoft Edge 91 bellek tüketimini azaltacak

İnternet tarayıcıları her geçen gün popülerliğini daha fazla artırıyor. Kimileri diğerlerine göre tercih edilirlik bakımından ön sıradayken bazıları ise geri planda kaldı. Opera, Chrome ve Mozilla gibi tarayıcılar en fazla tercih edilenler içerisinde yer alıyor. Ancak bunların arasında Microsoft da var.

Düzenli olarak güncellemelerine devam eden Microsoft şirketi Edge tarayıcısına büyük bir önem veriyor. Yeni güncelleme ise Edge 91 olarak biliniyor. Bu güncelleme ile gelen özellikler arasında ilk göze çarpan detay uyku modu oldu.

SEKMELERİ UYUTACAK

Bu yeni uygulamanın uyku modu ile birlikte etkin olmayan sekmelerin bellek üzerinde yer kaplaması problemi tarihe karışıyor. Ayrıca uygulama belleği tüketiminde yüzde 82 oranında bir kazanım sağlanacak. Böylece donma sorunlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

Bu yeni güncellemede alışveriş işleri biraz daha gelişmiş hale geldi. İsteyenler indirim kuponları kazanabilecekleri bu özellik ile birlikte Bing indirimleri elde edebilecek. Neredeyse tüm ülkelerde bu özelliğin aktif halde kullanılması bekleniyor. Böylece e-ticaret sitelerinin efektif bir hale geleceği söylenebilir.

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Son olarak yeni güncellemede PDF işleme farklı bir boyut kazanacak. Metin seçiminin düzgün ve tutarlı olacağı söylenebilir. Ayrıca seçilen sayfadan baskıya gönderilme süreci daha hızlı olacak. Kısacası bu güncelleme ile birlikte karşımıza yeni bir Edge tarayıcı çıkacak. Bu yeni tarayıcı ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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