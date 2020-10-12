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Microsoft için evden çalışma sistemi artık kalıcı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Microsoft, evden çalışma sistemini de içeren yeni çalışma planını gün yüzüne çıkardı. Microsoft'un yeni çalışma planına göre ABD'deki ofisler açıldığında isteyen çalışanlar, hibrit bir şekilde uzaktan çalışmaya devam edebilecek.

Microsoft için evden çalışma sistemi artık kalıcı

Koronavirüs salgını ile birlikte evden çalışma sistemine geçiş yapan firmaların sayısı da arttı. Google ve Facebook gibi firmalar, evden çalışma sistemini teşvik ederek Haziran 2021 yılına kadar ofise dönmeme kararı aldı. Twitter ise çalışanlarına açık çek vererek isteyenlerin sonsuza kadar evden çalışabileceğini söyledi. Sayılan firmaların dışında, daha birçok firma da evden çalışma sistemini kalıcı hale getirmiş durumda. Bu firmalardan biri de son gelen bilgilere göre Windows 10 ve Office uygulamalarıyla tanınan teknoloji şirketi Microsoft.

MİCROSOFT EVDEN ÇALIŞMAYI KALICI HALE GETİRDİ

BBC'nin haberine göre Microsoft, yeni çalışma planını paylaştı. Yeni plana göre Microsoft çalışanları, ABD'deki ofisler yeniden açıldığında, haftalık toplam çalışma saatlerinin yarısını aşmayacak şekilde evden çalışabilecek. Yani çalışanlara hibrit bir çalışma sistemi sunulacak.

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SÜREKLİ EVDEN ÇALIŞMAK İSTEYENLERE ONAY

Sürekli evden çalışmak isteyen Microsoft çalışanları ise yöneticilerinden onay almak zorunda. Onayla birlikte çalışanlar haftalık toplam çalışma saati hesaplaması gerekmeksizin, daimi olarak evden çalışabilecek.

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