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Microsoft iş dünyasında dönüşüm yaratmak istiyor

06.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Microsoft iş dünyasında dönüşüm yaratmak istiyor

ABD merkezli yazılım devi tarafından sunulan Microsoft Viva hizmeti kullanıma açıldı. Hadi gelin bu yeni iş modeli ile nelerin amaçlandığına birlikte bakalım.

Microsoft Viva bütün iş dünyasını etkilemek için geliyor. Bildiğiniz üzere salgın süreci ile birlikte şirketlerin dijitale geçiş hızları arttı. Buna en çok uyum sağlayan şirketler her zaman için çok daha karlı çıktı. Microsoft ise uyum sürecini hızlandırabilmek için önemli adımlar atıyor.

Hem büyük hem de küçük şirketlere sunulan dijital paketler, genellikle dağınık oluyor. Mesela şirketteki çalışanların kendi arasında mesajlaşması için kullanılan uygulama başka bir konuda iş görmüyor. Ya da hizmet içi eğitim verilirken bazı aksilikler yaşanabiliyor. Microsoft ise tüm bunları bitirecek bir uygulama üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Microsoft, iş dünyasında köklü değişimler oluşturma peşinde. Firma bu nedenle Viva isimli bir platform kurdu. Bu platformda 4 farklı işlem yapılabilecek. Mesela Viva Connections ile kurumsal paylaşımlar herkese gönderilecek.

Viva Insights ise bireysel girişimler ve verimlilik gibi konularda destek sunacak. Viva Learning, mesleki eğitim ve gelişim imkanları sunacak. Böylece çalışanlar birçok konuda bilgi sahibi olabilecek. Son olarak Viva Topics kullanılacak. Bu bölümde ise şirket içerisindeki konulara rahatlıkla ulaşım sağlanması amaçlanıyor.

Gördüğünüz gibi Microsoft çalışan deneyimini iyileştirmek ve verimi fazlasıyla artırmak istiyor. Uzaktan çalışma modelini daha verimli bir hale getirmeyi planlayan şirket, bu konuda yeni adımlar atacak gibi görünüyor. Peki sizce Microsoft daha başka neler yapabilir?

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