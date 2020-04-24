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Microsoft Red Dead Redemption 2 için müjdeyi verdi! Ancak kötü bir haber de var

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Microsoff Xbox Game Pass kullanıcılarına sevindirici bir haber verdi. Microsoft'un açıklamasına göre Rockstar Games'in sevilen oyunu Red Dead Redemption 2, çok yakında Xbox Game Pass'e eklenecek. Peki tam tarih ne zaman?

Microsoft Red Dead Redemption 2 için müjdeyi verdi! Ancak kötü bir haber de var

Red Dead Redemption 2 birçok oyuncunun severek oynadığı bir oyun. Vahşi batı çizgisini koruyan ve ilk oyuna göre günümüz görüntü standartlarıyla da doyuran Red Dead Redemption 2 halihazırda PC ve PlayStation dahil birçok platform üzerinden oynanabiliyor. Ancak oyuncuların deyim yerindeyse Red Dead Redemption 2'sizlikten kuruduğu bir alan var; O da Xbox Game Pass. Xbox sahiplerinin aylık belirli bir ücret ödeyerek yüzlerce oyuna ulaşabildiği Xbox Game Pass platformundaki oyuncular, artık rahat olabilir. Zira, Red Dead Redemption 2 Xbox Game Pass'e gelmek üzere.

RED DEAD REDEMPTİON 2 XBOX GAME PASS'E GELİYOR

Yapılan açıklamaya göre Red Dead Redemption 2 Xbox Game Pass platformuna eklenecek. Eklenecek oyunun içinde Red Dead Online da pek tabi olacak. Böylece Xbox Game Pass oyuncuları çevrimiçi oyunun tadını çıkartabilecek. Ancak madalyonun bir de öbür yüzü var. Hatta Grand Theft Auto yüzü desek daha doğru olur.

gta 5

GTA 5'E VEDA RED DEAD REDEMPTİON 2'YE MERHABA

Red Dead Redemption 2'nin Xbox Game Pass'e eklenmesiyle birlikte Grand Theft Auto V (GTA 5) platformdan kaldırılacak. Böylece, Xbox Game Pass kullanıcılarının GTA 5 oynamaları için oyunun ücretini ödemeleri gerekecek. Ancak 7 Mayıs tarihinden itibaren de Red Dead Redemption 2 oynamanın keyfini sürebilecekler. Xbox Games Pass kullanıcılarını zor bir seçim bekliyor olsa gerek.

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Red Dead Redemption 2 Rockstar Games Microsoft Xbox Xbox Game Pass Grand Theft Auto GTA GTA 5 Grand Theft Auto V oyun

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