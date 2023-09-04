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Microsoft'tan şok karar! WordPad, Windows'tan kaldıracak

04.09.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft'tan dikkat çeken bir WordPad kararı geldi. Yazılım devi, ilk olarak Windows 95'in bir parçası olarak karşımıza çıkan WordPad'i Windows'un gelecekteki bir sürümünde kaldırmayı planlıyor.

Microsoft'tan şok karar! WordPad, Windows'tan kaldıracak

Microsoft yaklaşık 30 yıl sonra WordPad'i Windows'tan kaldırıyor.

WORDPAD WİNDOWS'TAN KALDIRILIYOR

Yazılım devi tarafından yayınlanan bir destek notunda, "WordPad artık güncellenmiyor ve Windows'un gelecekteki bir sürümünde kaldırılacak. .doc ve .rtf gibi zengin metinli belgeler için Microsoft Word'ü, .txt gibi düz metinli belgeler için ise Windows Not Defteri'ni öneriyoruz." ifadesi yer aldı.

wordpad

Microsoft'un "Windows'un gelecekteki bir sürümünde" tamamen kaldıracağını söylediği WordPad'i, 2024'te görmeyi beklediğimiz yapay zeka destekli birçok özelliğe sahip Windows 12 sürümünde kaldıracağı tahmin ediliyor.

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Microsoft windows

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