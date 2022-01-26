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Microsoft'un yüzü gülüyor: Kârına kâr kattı!

26.01.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, kâra doymuyor. Satya Nadella liderliğindeki şirket, bilançosunu açıkladı. Microsoft'un açıklamasına göre, geçen yılın ekim-aralık döneminde net kâr ve gelirlerde artış yaşandı.

Microsoft'un yüzü gülüyor: Kârına kâr kattı!

Windows 11'i piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çeken Microsoft, bilançosunu açıkladı. CEO Satya Nadella ile birlikte çalışmalarını sürdüren şirket, geçen yılın ekim-aralık dönemini, 2022 mali takviminde ikinci çeyrek olarak kabul ediyor.

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Buna göre, şirketin net kârı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 18,8 milyar dolara yükseldi. Firmanın net kârı bir önceki yılın aynı döneminde 15,5 milyar dolar olmuştu.

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Şirketin hisse başına kârı da bu dönemde 2,03 dolardan 2,48 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Microsoft'un geliri ise 43,1 milyar dolardan 51,7 milyar dolara çıkarak yüzde 20'lik bir artış gösterdi.

(AA)

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Microsoft
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