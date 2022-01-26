Microsoft'un yüzü gülüyor: Kârına kâr kattı!

Windows 11'i piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çeken Microsoft, bilançosunu açıkladı. CEO Satya Nadella ile birlikte çalışmalarını sürdüren şirket, geçen yılın ekim-aralık dönemini, 2022 mali takviminde ikinci çeyrek olarak kabul ediyor.

MİCROSOFT'TA YILDAN YILA YÜZDE 21 ARTIŞ

Buna göre, şirketin net kârı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 18,8 milyar dolara yükseldi. Firmanın net kârı bir önceki yılın aynı döneminde 15,5 milyar dolar olmuştu.

Şirketin hisse başına kârı da bu dönemde 2,03 dolardan 2,48 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Microsoft'un geliri ise 43,1 milyar dolardan 51,7 milyar dolara çıkarak yüzde 20'lik bir artış gösterdi.

(AA)

