Microsoft Xbox Live'ta isim değişikliği yapıyor, Xbox Network geliyor!

Xbox Network son zamanların en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu. Zira Microsoft, Xbox Live'ın son çıkan birkaç beta güncellemesinde, Xbox Network adını kullanıcılara göstermeye başladı. Ünlü Twitter hesaplarından da paylaşılan bu durum, Xbox Live'ın adının değişebileceğinin ilk sinyali olarak göze çarptı. Bir Microsoft sözcüsünün yaptığı açıklama ile bu durum açıklığa kavuştu.

XBOX LİVE TEMEL PAKETİN YENİ ADI: XBOX NETWORK

Bir Microsoft sözcüsü, The Verge'e yaptığı açıklamada, Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne eklenen Xbox Network'ün, çevrim içi oyun platformunun temel paketini ifade ettiğini belirtti. Yani Xbox Network, Xbox Live temel paketinin yeni ismi olacak. Sözcüye göre Xbox Live'dan Xbox Network'e yapılan güncelleme, temel paketi, Xbox Live Gold üyeliklerinden ayıracak.

Xbox Live'daki değişikliğin onaylanması oldukça dikkat çekici olsa da değişikliğin tüm kullanıcılar için ne zaman geçerli olacağı henüz belli değil. Zira Microsoft, bunun için resmi bir duyuru yayınlamamış durumda. Ancak yakın zamanda bu konuda detaylı bir açıklamanın gelmesi muhtemel.

