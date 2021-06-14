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Microsoft, Xbox mini buzdolabını duyurdu! Xbox Series X'ten ilham aldı

14.06.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Xbox Series X benzeri Xbox mini buzdolabını görücüye çıkardı. Nisan ayı başlarında verdiği sözü yerine getiren Microsoft'un Xbox mini buzdolabının piyasaya sürüp sürmeyeceği ise belli değil.

Microsoft, Xbox mini buzdolabını duyurdu! Xbox Series X'ten ilham aldı

Xbox mini buzdolabının fikri aslında bundan birkaç ay öncesine, Twitter Marketing resmi hesabının başlattığı bir ankete dayanıyor. Markaların yarıştığı bu ankette Xbox'ın üst düzey yetkililerinden Aaron Greenberg, anketi Xbox'ın kazanması durumunda Microsoft'un gerçek bir Xbox Series X mini buzdolabı üreteceğine dair söz vermiş, bunun üzerine anketi kazanan isim Xbox olmuştu. Greenberg ise sonuç sonrası "sözümüzü yerine getireceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Nitekim o söz E3 2021'de icraate dönüştü.

XBOX SERIES X'TEN İLHAM ALAN XBOX MİNİ BUZDOLABI

Microsoft, Xbox Series X için yapılan internet meme'lerinden ilham alan, Xbox mini buzdolabını resmen duyurdu. Xbox Series X'e oldukça benzeyen cihaz, tanıtım fragmanına bakılırsa 10 adet 33 cc'lik içecek depolamanıza yetecek kapasitede. Xbox mini buzdolabının içine ise yeşil tonlar hakim.

HALA GİZEMLİ YANLARI VAR

Xbox mini buzdolabı için 2021 yazı işaret edildi ancak dolabın hala aydınlatılmamış bazı yanları var. Örneğin buzdolabının fiyatına dair Microsoft henüz bir açıklama yapmadı. Üstelik Microsoft bir tanıtım fragmanı paylaşmış olsa bile bu ürünün gerçekten müşterilerle buluşup buluşmayacağı bilinmiyor.

Xbox mini buzdolabı tasarımı

Hatırlarsanız Microsoft daha önce tam boyutlu Xbox Series X buzdolapları üretmiş ve Snoop Dogg gibi ünlü isimlere bu buzdolaplarından göndermişti.

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Microsoft
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