HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mide bulandıran görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Ankara'da 'kurtlanan işkembe' iddiasına işletmeden yanıt geldi

Mide bulandıran görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Ankara'da 'kurtlanan işkembe' iddiasına işletmeden yanıt geldi

19.11.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepkilere yol açan 'kurtlanmış işkembe' görüntüleri ortalığı karıştırdı. Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir mezbahada çekilen görüntülerde kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanarak yeniden piyasaya sürüldüğü iddia edildi. İşletmeden yapılan açıklamada olayın ağustosta meydana geldiği belirtilirken "Tesise bozuk ürünler de gelebiliyor. Biz bu ürünleri tutanak karşılığında imha ediyoruz" dendi.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde özel bir mezbahanede kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanarak yeniden piyasaya sürüldüğü iddia edildi. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Tesis Müdürü İdris Demirhan ve Tesis Veterineri Gülseda Karsavuranoğlu açıklama yaptı.

12312

"BAKANLIĞIN SÜREKLİ DENETİMİNDE"

Tesis Müdürü Demirhan, sosyal medyada kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanarak yeniden piyasaya sürüldüğü iddiasındaki görüntülerin olayın sadece küçük bir kısmı olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Olayın başlangıcı ve bitişi o şekilde değil, görüntünün altında yazıldığı gibi değil. Olay ağustos ayında cereyan eden bir olay. Bizim burası hükümet veterineri ve kendi veterinerimizin görev yaptığı, bakanlığın sürekli denetiminde olan bir tesis. Bu tesis sürekli işleyen bir tesis. İşkembe dışarıdan tesislere temizlenmek için mesai dışında geliyor, kapıdaki güvenlik arkadaşlar ön kabule malı alıyorlar, bekletiyorlar ve ertesi sabah hükümet veterineri ve kendi veterinerimiz gelip onun kontrolüne giriyor, kontrolünde bu ürünün bozuk olduğu tespit ediliyor. Tespit edilip imha ediliyor. Tutanaklarıyla, imha tutanaklarıyla birlikte tutulmuş bir ürün. O an için görüntüler mal sahibine olayın ne olduğunu anlatmak için çekilen bir görüntü. Sonradan görüntü amacı dışında kullanıldı.”

435634

"TESİSE BOZUK ÜRÜNLER DE GELEBİLİYOR"

Bu olayla sürekli karşılaştıklarını aktaran Demirhan, “Tesise bozuk ürünler de gelebiliyor. Biz bu ürünleri tutanak karşılığında imha ediyoruz. Buraya gelen her ürün çıkmaz. Bizi en çok medya tarafı üzdü çünkü kanunen yapılması gereken her şeyi yaptık ondan bir eksikliğimizin olduğunu düşünmüyoruz. Ama bunu medyaya bu şekilde yansıtıldığı zaman bunu temizlemek çok zor bir şey, üzücü.” diye konuştu.

AW763160_01

"BİZ TESPİT EDİP DİREKT İMHA ETTİK"

Tesisin Veteriner Hekimi Gülseda Karsavuranoğlu internette yayınlanan görüntülerin ve olayın yanlış bir amaçlarla saptırılarak işletmeyi karalamak adına yapılan küçük bir parçasının yayınlanması olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Ben sürekli burada bulunuyorum veteriner hekimi olarak ve devlet tarafından görevlendirilen bir resmi veteriner hekim meslektaşımız da işletmede bulunmaktadır. Buraya girip çıkan ürünlerin kontrolü yapılarak tüketime sunulup sunulmayacağı noktasında karar veren ve en son onaylayan veteriner hekimler olarak biz burada görev yapıyoruz.”

Gıda ve kesimhane işletmesine uygun olmayan ürünün mesai saati dışında getirildiğini söyleyen Karsavuranoğlu, “Biz işletmeye geldiğimizde bunu tespit edip direkt imhasını yaptık. Temizlenerek tüketime sunulduğunu kesinlikle kabul edemeyiz. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz yasal prosedürde gerekli evraklarımız ve tutanaklarımız tutulup burada denetime gelen yetkili mercilere de sunuldu” ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba nedeniyle yangın çıktı! Yaşlı kadının feci sonu... Alevlerin arasında kaldıSoba nedeniyle yangın çıktı! Yaşlı kadının feci sonu... Alevlerin arasında kaldı
Uyuşturucu iddiası gündem oldu! Davutoğlu'na sert tepkiUyuşturucu iddiası gündem oldu! Davutoğlu'na sert tepki
Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözlerAzeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler
Anahtar Kelimeler:
işkembe

En Çok Okunan Haberler

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çekti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çekti

MİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandı

MİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandı

16 isim partiden istifa edecek! "Aday olmayın"

16 isim partiden istifa edecek! "Aday olmayın"

Son yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tablo

Son yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tablo

İstanbul Boğazını bekleyen acı senaryo için tarih verdi!

İstanbul Boğazını bekleyen acı senaryo için tarih verdi!

İlginizi Çekebilir

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Dillere destan hapishane kaçışı! Açtığı deliğe sıkışınca...

Dillere destan hapishane kaçışı! Açtığı deliğe sıkışınca...

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.