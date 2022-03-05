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  4. Mide bulandıran olay! Çocuklara cinsel istismar görüntülerini parayla satmış

Mide bulandıran olay! Çocuklara cinsel istismar görüntülerini parayla satmış

05.03.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya üzerinden çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntüler paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edildi. Görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İşte mide bulandıran olayın detayları!

Sosyal paylaşım uygulamasında, çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntüler paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "CEYDA" kod adlı Y.D.'nin görüntüleri grupta bulunan kullanıcılara para karşılığında sattığını belirledi.

534 GÖRÜNTÜ BULUNDU

Şüpheli Y.D.'nin banka hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde müstehcen görüntüleri 4 kişinin satın aldığı belirlendi. Polis bugün İstanbul merkezli Konya, Kahramanmaraş ve Kars'ta tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 534 görüntü bulundu.

FETÖ SOHBETLERİNİN VİDEOLARI ÇIKTI

Konya'da gözaltına alınan ve özel bir hastanede doktorluk yapan A.A.'nın evinde yapılan aramada gizli bölmeye saklanan hard disk ele geçirildi. Hard diskten FETÖ Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait sohbet adı altında gerçekleştirilen örgüt toplantıları esnasında kayıt altına alındığı anlaşılan çok sayıda video kaydı çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli dün Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya cinsel istismar
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