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Midibüs heyelana kapıldı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 01:00 | Son Güncelleme

Gazipaşa ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan heyelana kapılan midibüste bulunan bir kişi hayatını kaybetti

ANTALYA(AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde heyelana kapılan midibüste bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sugözü Mahallesi Cevizli Dere mevkisinde akşam başlayan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Sabri Özdemir yönetimindeki 07 UK 250 plakalı Midibüs heyelanda sürüklendi. Sürücü Sabri Özdemir araçtan atlayarak kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Mustafa Gökkurt midibüsten çıkamadı.

Olay yerine ulaşan belediye ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu midibüs topraktan çıkarılırken, Mustafa Gökkurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından cenaze Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa heyelan Kaza

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