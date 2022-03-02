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Migren ağrısına ilaçsız çözüm! Yapmanız gereken çok basit ve keyifli

02.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları yaptıkları yeni bir çalışmayla, migren ağrısının üstesinden gelebilmenin yeni ve ilginç bir yolunu keşfettiler. Araştırmanın sonuçlarına göre; uzmanlar nostaljinin bir ağrı kesici gibi davranabileceğinden, 'eski güzel zamanları' hatırlamanın kötü bir migrenin üstesinden gelebileceğini söylüyor.

Migren ağrısına ilaçsız çözüm! Yapmanız gereken çok basit ve keyifli

Araştırmacılar, nostalji duygularının algılanan acı düzeylerini azaltabileceğini iddia ediyor. Yapılan çalışmada, nostaljik görüntülere maruz kalan gönüllüler, diğerlerine göre göre daha az ağrı hissettiklerini belirtti. Uzmanlar, duygunun 'düşük ağrı seviyelerini hafifletmek için ilaçsız bir yol' olabileceğini söyledi.

MİGREN AĞRISINA İLAÇSIZ ÇÖZÜM

Hayat kalitesini ciddi bir şekilde düşüren, o günü hatta sonraki birkaç günü daha çekilmez hale getiren migrene karşı bilim insanlarının hummalı çalışmaları sürüyor.

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Erkeklerden çok kadınları etkileyen migren ağrısının üstesinden gelmek için ilginç ama keyifli bir yol daha ortaya çıktı. Ağrısı olanların 'eski güzel zamanları' hatırlaması kötü bir migrenin üstesinden gelinebileceği öne sürüldü.

Akademisyenler, nostaljinin hafif bir ağrı kesici gibi davrandığını ve baş ağrılarının acısını ortalama yüzde 10 azaltabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, nostaljinin 'baş ağrısı veya hafif klinik ağrı gibi düşük düzeydeki ağrıları hafifletmenin ilaçsız bir yolu' olabileceğini söyledi.

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