Migrende nöral terapi nedir, auralı migren tedavisi nöral terapi kullanılır mı? Nöral terapi migrene iyi gelir mi?

Gerek dünyada gerekse ülkemizde pek çok migren hastası bulunmaktadır. Atakları çok şiddetli olan bu hastalık bireylerin yaşam kalitesine kötü yansımaktadır. Yaşadıkları bu kötü ataklardan bıkan pek çok hasta farklı tedavilere başvurur.

Migren ve migren atakları neden olur?

Başın ağrıması migren belirtilerinde yalnızca bir tanesidir. Ayrıca her baş ağrısını da migrenle karıştırmamak gerekir. Migren şikayetiyle hastaneye uğrayan pek çok hasta başka sebeplerle karşılaşmıştır. Migrenin sebebi hâlâ tam olarak ortaya çıkmamış olsa bile beyindeki kan damarları ve beyin içindeki sinir iletim sistemindeki kimyasal maddelerin dengesizliği sonucu meydana geldiği düşünülmektedir. Migren hastalarının pek çoğu bir ayda ortalama 3-4 atak geçirir. Hastaların muzdarip oldukları bu ataklar bazen 4 saatde bazense 3 gün kadar sürebilmektedir.

Migrende nöral terapi nedir?

1920'li yıllarda bir migren hastasının tedavisi esnasında bulunan nöral terapi tedavisi dünya genelinde ve 2008 yılından itibarende ülkemizde uygulanan bir tedavidir. Nöral terapi etkisi kısa olan lokal anestezik içerikli iğnelerle yapılan bir tedavidir. Sinir sisteminin otonom olarak yeniden düzenlenmesi temeline dayanmaktadır. Yan etkileri neredeyse yok sayılabilecek kadar azdır ve her yaş grubundan insana hamileler dahil olmak üzere uygulanabilmektedir. Nöral terapi migren hastalarının tedavisindeki başarı şansını önemli ciddi miktarda yükseltmiştir. Migren tedavisi nöral terapi uygulamaları kullanılabilir. Migren nöral terapi tedavisi aynı zamanda hastalığın derecesine bağlı olarak ilaç, selasyon, manuelterapi gibi kombine tedavi yollarıyla da desteklenebilir. Nöral terapi baş ağrısı rahatsızlıklarında kullanılabilen bir tedavi yöntemidir.

Küme tipi baş ağrısı çoğunlukla başın bir yanında veya gözün çevrelerinde başlayan şiddetli bir baş ağrısı türüdür. Bu baş ağrısına "küme tipi" denmesinin nedeni yaşanılan ağrıların bireyde ataklar şeklinde kümelenmesidir. Hastanın baş ağrısı geçirdiği bir dönemi ağrısız bir dönemin takip etmesidir. Bunun ardından ise tekrar ağrı atağı yaşanır. Buna küme tipi baş ağrısı denir. Küme tipi baş ağrısı tedavisi nöral terapi uygulamalarıyla yapılabilir. Arkasında pek çok ciddi sebep bulunsa da genellikle migrene işaret eden bu baş ağrısını yaşamanız durumunda doktora görünmeniz önemlidir.

Auralı migren tedavisi nöral terapi kullanılır mı?

Auralı migreni benzetmeyle anlatmak gerekirse migren için bir çeşit öncü depremdir. Hastaların gördüğü, baş ağrısından daha erken meydana gelen nörolojik kayıpları ifade etmektedir. Migren ataklarını yaşamadan önce hasta bu görme problemini, mide bulantısını ve auraları yaşamıyorsa bu basit düzeyde bir migrendir. Basit olan bu migren kadınlarda daha çok karşımıza çıkmaktadır. Migrenin bu halinde çift veya tek taraflı baş ağrısıyla karşılaşılır. Hastanın kusma, görüşte sorunlar, aura gibi belirtilerle başlayan ve çoğunlukla tek taraflı baş ağrısı şeklinde gelişen migren atakları ise hastaların %10 kadarında gözlemlenmiştir. Migrenin bu biçiminde yaşanan ilk atak genel olarak 40 yaş sonrasında başlamaktadır ve 3 ile 6 saat arasında devam etmektedir. Auralı migren nöral terapi ile tedavi edilen hastalıklardan birisidir.



