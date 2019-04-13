Mikrobiyalitler Van Gölü'nün gizemli dünyasına ışık tutuyor

MESUT VAROL - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir vadide bulunan ve "su altı peribacaları" olarak adlandırılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki 16 bin yıllık mikrobiyalitler (dikitler), Van Gölü'nün tarihiyle ilgili önemli bilgiler veriyor.

Adilcevaz ilçesinde gölden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Kazma Deresi mevkisindeki vadide bulunan mikrobiyalitlerin, daha önce Van Gölü'nün derinliklerinde tespit edilenlerle benzerlik taşıdığı belirlendi.

Yapılan araştırmalarda 16 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen ve oluştuğu alanı doğal bir laboratuvar haline getiren mikrobiyalitler, bilim insanlarının da dikkatini çekiyor.

Yurt dışından gelen birçok bilim insanının araştırma yapma imkanı bulduğu mikrobiyalitlerin hem bilim dünyasına hem de turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

- "Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nde bulunuyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde tarih boyunca su seviyesinin yükselip alçaldığını söyledi.